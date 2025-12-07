Gimnastički klub Osijek Žito

Prije više od 20 godina priključio sam se gimnastičkom klubu da zajedno s ekipom entuzijasta pokušamo obilježiti vrijeme i prostor u kojem živimo i učiniti ga boljim, u gimnastici. Mislim da smo u tome dobrim dijelom uspjeli, ali uvjeren sam da ćemo u periodu ispred nas napraviti još više

Pokazatelj da gimnastika u Osijeku itekako ima budućnost jest i činjenica da su naši gimnastičari s nedavnog Prvenstva Hrvatske donijeli tridesetak medalja

Gimnastički klub Osijek Žito jedan je od najstarijih sportskih kolektiva uopće u Europi, a kamoli u Hrvatskoj, i kao Hrvatski gimnastički savez, iznimno smo ponosni na ovog našeg člana. U proteklih 160 godina, bilo je tu puno sportskih uspjeha, a klub je iznjedrio veliki broj reprezentativaca. Naglasio bih noviju povijest kluba, moju generaciju - Tomislava Markovića, Roberta Seligmana te mladog Aurela Benovića, osvajače brojnih medalja, a to pokazuje da klub dobro radi, ima dobro vodstvo i dobre trenere, a time i budućnost

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

proslavio je svoj! Najstarije je to gimnastičko društvo u Hrvatskoj, osnovano davne 1865. godine, pod imenom. Rijetko se koji sportski klub u našoj zemlji, ali i u Europi, može pohvaliti tolikom tradicijom.Svečanost obilježavanja velikog jubileja održana je pod pokroviteljstvom, dok je pismo potpore upućeno izProslavi u dvorani Hangar u Čepinu prisustvovali su, uz brojne uzvanike iz javnog i sportskog života, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog savezazamjenik osječko-baranjske županiceujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zatim predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Ureda predsjednika RH, Grada Osijeka i Hrvatskog olimpijskog odbora, gosti iz gimnastičkih klubova diljem Hrvatske, kao i bivši te sadašnji članovi GK Osijek Žito.“, poručio je, predsjednik GK Osijek Žito, iza kojega su ravno dva desetljeća na toj funkciji.Dodao je kako gimnastika nema vidljivost i doseg u javnosti kao neki drugi sportovi te je to jedan od ciljeva za budućnost – podići taj sport naprepoznatljivosti, a time i motivirati generacije koje dolaze da svoju sportsku karijeru grade upravo u gimnastici.“, istaknuo je Pipunić.Gimnastički klub Osijek Žito danas okuplja više od– od mališana koji prvi put kroče u dvoranu, preko vrhunskih trenera i gimnastičara s olimpijskim iskustvom, do umirovljenika koji i dalje vježbaju s osmijehom. Njihov je dom u– jednom odu Europi, a čime Osijek uistinu opravdava epitet „“. Istaknuto je i kako je Osijek od 2009. snažno ucrtan na svjetsku gimnastičku kartu, kroz organizaciju svjetskog kupa. DOBRO World Cup Osijek danas je prestižno natjecanje s kojega slika odlazi u 70 zemalja i više od pola milijardi kućanstava.“, kazao je, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza. Podsjetio je i kako će vrhunski gimnastičar, Ukrajinac Illia Kovtun, osvajač olimpijske medalje, od iduće godine nastupati za Hrvatsku, upravo za GK Osijek Žito.Na svečanosti su podijeljena i priznanja za doprinos razvoju GK Osijek Žito, a dobitni suPrikazan jeo 160 godina GK Osijek Žito, čiji su glavni akteri gimnastičari i treneri koji su, svatko u svoje vrijeme, dali svoj doprinos klubu. Svoje vještine pokazali su, pak, mali gimnastičari pod vodstvom trenerice, koji su izveli četiri gimnastičke točke.Isto tako, predstavljena je izložbas fotografijama koje vode kroz 160 godina dugu klupsku povijest. Bila je to prilika da se prisjetimo sportskih velikana koji su obilježili osječku i hrvatsku, pa i europsku gimnastiku kroz povijest. Autor je izložbe