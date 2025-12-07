Ženska energija u Trici: Ladies Meet Up ponovno oduševio Osječanke
07.12.2025. 13:06
Caffe bar Trica opet je bio domaćin Ladies Meet Upa Osijek – eventa koji je okupio preko 40 dama te još jednom ponudio uživanje u 4 sjajna predavanja i pravom ženskom networkingu.
Na drugom izdanju Ladies Meet Up-a govorilo se o dječjim emocijama u digitalno doba, kako povoljno putovati i u najudaljenije krajeve svijeta te kako, bez puno drame, promijeniti navike koje nas godinama drže u zoni (ne)komfora. Sve prisutne je oduševila i vinarija Enosophia sa svojom prezentacijom odličnih vina i predavanjem o vinskom bontonu.
Osim predavanja, dame iz publike imale su mogućnost i same se predstaviti na samom kraju eventa što je Meet Up-u dalo i biznis notu.
„Što se tiče odaziva publike, drugi Meet Up je premašio moja očekivanja kao organizatora. Sjajan posao smo odradili već na premjeri u listopadu, a ovaj put smo još malo više podigli ljestvicu. Caffe bar Trica se od starta pokazao savršen za organizaciju ovog pravog ženskog eventa i zaista smo sretni što imamo ovakav divan prostor u samom centru grada“, rekla je Ivana Maltašić, organizatorica eventa.
Sljedeći Ladies Meet Up Osijek održat će se već početkom veljače, a sve dame koje su zainteresirane biti predavačice na nekom od sljedećih izdanja Ladies Meet Up-a ili jednostavno žele prve saznati datum sljedećeg eventa to mogu putem sljedećeg linka.
Foto: Tena Klobučar
