[VIDEO] Vlatka Kopić Tena i Kasovci donose novu blagdansku poslasticu ispunjenu radošću
07.12.2025. 12:15
U najljepšem duhu Božića stiže nova blagdanska poslastica – topla i vesela božićna pjesma u duetu Vlatke Kopić Tene i Kasa, koja svojom melodijom i porukom slavi radost, bliskost i toplinu doma.
„Izuzetno sam sretna što je Mia napisala ovu prekrasnu, toplu božićnu pjesmu baš za mene i Kasovce s kojima surađujem dugi niz godina. Uvjerena sam da će ova pjesma zaživjeti i biti rado slušana te donijeti toplinu i radost svakog Božića dragim slušateljima“ – rekla nam je Vlatka Kopić Tena.
Glazbu i tekst potpisuje jedna od najpoznatijih hrvatskih kantautorica, Mia Dimšić, dok aranžman oblikuje renomirani glazbenik Željko Nikolin, stvarajući prepoznatljiv spoj emotivne jednostavnosti i vrhunskog glazbenog izričaja.
Videospot prati atmosferu pjesme i donosi vizualnu čaroliju Božića, a produciran je u suradnji s osječkom produkcijskom kućom Cinematic, pod redateljskom palicom Josipa Grizbahera.
„Malo je reći da sam oduševljen realizacijom ovog projekta kojem smo pristupili s velikim veseljem jer rad s dragim ljudima kao što su Tena i Mia uvijek donosi sreću i vrhunsku pjesmu. Jedva smo čekali podijeliti spot i pjesmu sa slušateljima da i njima prenesemo djelić naše sreće i smijeha u ovom blagdanskom ozračju.“ – rekao je Dinko Glavaš, pjevač Kasa
Ovaj božićni duet nije samo glazbeni poklon publici, nego i najava vrlo plodne godine pred nama, budući da Vlatka Kopić Tena i Kasovci planiraju tijekom iduće godine predstaviti svatko svoj novi studijski album.
Zajedno otkrijmo kako zvuči i izgleda Božić kada ga slavimo glazbom!
