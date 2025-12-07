Božića

nova blagdanska poslastica

Vlatke Kopić Tene i Kasa

Izuzetno sam sretna što je Mia napisala ovu prekrasnu, toplu božićnu pjesmu baš za mene i Kasovce s kojima surađujem dugi niz godina. Uvjerena sam da će ova pjesma zaživjeti i biti rado slušana te donijeti toplinu i radost svakog Božića dragim slušateljima

Vlatka Kopić Tena

Mia Dimšić

Željko Nikolin

Cinematic

Josipa Grizbahera

Malo je reći da sam oduševljen realizacijom ovog projekta kojem smo pristupili s velikim veseljem jer rad s dragim ljudima kao što su Tena i Mia uvijek donosi sreću i vrhunsku pjesmu. Jedva smo čekali podijeliti spot i pjesmu sa slušateljima da i njima prenesemo djelić naše sreće i smijeha u ovom blagdanskom ozračju

Dinko Glavaš

vrlo plodne

novi studijski album

U najljepšem duhustiže– topla i vesela božićna pjesma u duetu, koja svojom melodijom i porukom slavi radost, bliskost i toplinu doma.“ – rekla nam jeGlazbu i tekst potpisuje jedna od najpoznatijih hrvatskih kantautorica,, dok aranžman oblikuje renomirani glazbenik, stvarajući prepoznatljiv spoj emotivne jednostavnosti i vrhunskog glazbenog izričaja.Videospot prati atmosferu pjesme i donosi vizualnu čaroliju Božića, a produciran je u suradnji s osječkom produkcijskom kućom, pod redateljskom palicom.“ – rekao je, pjevač KasaOvaj božićni duet nije samo glazbeni poklon publici, nego i najavagodine pred nama, budući da Vlatka Kopić Tena i Kasovci planiraju tijekom iduće godine predstaviti svatko svojZajedno otkrijmo kako zvuči i izgleda Božić kada ga slavimo glazbom!