Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Video 031
U najljepšem duhu Božića stiže nova blagdanska poslastica – topla i vesela božićna pjesma u duetu Vlatke Kopić Tene i Kasa, koja svojom melodijom i porukom slavi radost, bliskost i toplinu doma.

Izuzetno sam sretna što je Mia napisala ovu prekrasnu, toplu božićnu pjesmu baš za mene i Kasovce s kojima surađujem dugi niz godina. Uvjerena sam da će ova pjesma zaživjeti i biti rado slušana te donijeti toplinu i radost svakog Božića dragim slušateljima“ – rekla nam je Vlatka Kopić Tena.

Glazbu i tekst potpisuje jedna od najpoznatijih hrvatskih kantautorica, Mia Dimšić, dok aranžman oblikuje renomirani glazbenik Željko Nikolin, stvarajući prepoznatljiv spoj emotivne jednostavnosti i vrhunskog glazbenog izričaja.

Videospot prati atmosferu pjesme i donosi vizualnu čaroliju Božića, a produciran je u suradnji s osječkom produkcijskom kućom Cinematic, pod redateljskom palicom Josipa Grizbahera.

Malo je reći da sam oduševljen realizacijom ovog projekta kojem smo pristupili s velikim veseljem jer rad s dragim ljudima kao što su Tena i Mia uvijek donosi sreću i vrhunsku pjesmu. Jedva smo čekali podijeliti spot i pjesmu sa slušateljima da i njima prenesemo djelić naše sreće i smijeha u ovom blagdanskom ozračju.“ – rekao je Dinko Glavaš, pjevač Kasa

Ovaj božićni duet nije samo glazbeni poklon publici, nego i najava vrlo plodne godine pred nama, budući da Vlatka Kopić Tena i Kasovci planiraju tijekom iduće godine predstaviti svatko svoj novi studijski album.

Zajedno otkrijmo kako zvuči i izgleda Božić kada ga slavimo glazbom!




 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Štenci pomeranskog...
Imamo ih još 4. Svi su...
Francuski Buldog P...
Odgajivačnica La Casa ...
Pomeranski špic - ...
Pomeranci stari 3 mese...
Maltipoo št...
Prelepi maltipoo stenc...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:337

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa