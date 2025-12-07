Dva desetljeća solidarnosti: DKolektiv obilježio jubilarnu volontersku nagradu
07.12.2025. 11:05
U povodu Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca 2025. godine s početkom u 18 sati, u Adventu u Osijeku DKolektiv - organizacija za društveni razvoj obilježila je 20 godina volonterske nagrade, pod nazivom "Svjetla zajednice - Hvala što svijetlite".
Ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se obilježavalo 20 godina kontinuiranog prepoznavanja volonterskih doprinosa, a DKolektiv je okupio neke od dobitnika volonterskih nagrada od prethodnih godina – upravo one koji „svijetle godinama“: dugogodišnje volontere, škole, udruge, inicijative i partnere koji su kroz svoja mala, ali trajna djela ostavili veliki trag u zajednicama i ljudima.
U proteklih 20 godina dodijeljeno je 158 nagrada aktivnim pojedincima, organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, koordinatorima volonterskog programa, obrazovnim ustanovama te poslovnim organizacijama koje promiču volonterstvo. U tih 20 godina stotine ljudi uložilo je svoje vrijeme, energiju i srce u dobrobit drugih, često tiho, skromno i uporno.
"Važno je jasno reći nešto što se ponekad prešućuje: volonterski angažman nije ukras društva. Nije dodatak, nije rubna tema, nije „lijepo imati“. To je jedan od temeljnih stupova na kojima zajednica stoji. Kada ga se gura na margine, zapravo guramo na margine vlastitu sposobnost da brinemo jedni o drugima i da kao zajednice budemo otporniji. U trenucima kada puca povjerenje, kada se društvo fragmentira, kada se ljudi povlače, upravo dobrovoljni doprinos, spremnost da se vidi i odgovori, održava tkivo koje nas povezuje. Ovaj jubilej nije kraj. Više je nalik na udah, na kratko sabiranje prije nastavka puta. Dok god postoje ljudi koji tiho drže ovaj svijet zajedno, dotle postoji i potreba da ih vidimo. Jer svake godine iznova biramo isto: vidjeti dobro. I reći mu hvala." - Lejla Šehić Relić, izvršna direktorica DKolektiva
Volonterska nagrada opstala je svih ovih dvadeset godina, zato što je svaka nova godina donosila nekoga tko bi nas podsjetio zašto to ima smisla.
DKolektiv zahvaljuje svima onima što svijetle kroz ovih 20 godina i što pokazuju što je solidarnost, ali i hrabrost, spremnost da se stane uz one koji prolaze kroz teške situacije.
Foto: Phantography
