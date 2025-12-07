Međunarodnog dana volontera

DKolektiv - organizacija za društveni razvoj

Svjetla zajednice - Hvala što svijetlite

kontinuiranog prepoznavanja

dobitnika volonterskih nagrada

158 nagrada

Važno je jasno reći nešto što se ponekad prešućuje: volonterski angažman nije ukras društva. Nije dodatak, nije rubna tema, nije „lijepo imati“. To je jedan od temeljnih stupova na kojima zajednica stoji. Kada ga se gura na margine, zapravo guramo na margine vlastitu sposobnost da brinemo jedni o drugima i da kao zajednice budemo otporniji. U trenucima kada puca povjerenje, kada se društvo fragmentira, kada se ljudi povlače, upravo dobrovoljni doprinos, spremnost da se vidi i odgovori, održava tkivo koje nas povezuje. Ovaj jubilej nije kraj. Više je nalik na udah, na kratko sabiranje prije nastavka puta. Dok god postoje ljudi koji tiho drže ovaj svijet zajedno, dotle postoji i potreba da ih vidimo. Jer svake godine iznova biramo isto: vidjeti dobro. I reći mu hvala

Lejla Šehić Relić

Foto: Phantography

U povodu, 5. prosinca 2025. godine s početkom u 18 sati, u Adventu u Osijekuobilježila je 20 godina volonterske nagrade, pod nazivom "".Ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se obilježavalo 20 godinavolonterskih doprinosa, a DKolektiv je okupio neke odod prethodnih godina – upravo one koji „svijetle godinama“: dugogodišnje volontere, škole, udruge, inicijative i partnere koji su kroz svoja mala, ali trajna djela ostavili veliki trag u zajednicama i ljudima.U proteklih 20 godina dodijeljeno jeaktivnim pojedincima, organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, koordinatorima volonterskog programa, obrazovnim ustanovama te poslovnim organizacijama koje promiču volonterstvo. U tih 20 godina stotine ljudi uložilo je svoje vrijeme, energiju i srce u dobrobit drugih, često tiho, skromno i uporno.." -, izvršna direktorica DKolektivaVolonterska nagrada opstala je svih ovih dvadeset godina, zato što je svaka nova godina donosila nekoga tko bi nas podsjetio zašto to ima smisla.DKolektiv zahvaljuje svima onima što svijetle kroz ovih 20 godina i što pokazuju što je solidarnost, ali i hrabrost, spremnost da se stane uz one koji prolaze kroz teške situacije.