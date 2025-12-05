Državni inspektorat Republike Hrvatske

Brzo smrznuti pileći batak, zabatak s kožom, otkošteni

Salmonella enetritidis

nije u skladu

Podaci o proizvodu

izvijestio je o opozivu proizvoda1kg, A klasa, LOT4155, upotrijebiti do 10.01.2027. zbog utvrđene bakterijeProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Proizvođač: MITMAR SP.z.o.o., Glowno, PoljskaVeleprodaja: STANIĆ d.o.o., Sveta NedjeljaZemlja podrijetla: Poljska