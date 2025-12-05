Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Brzo smrznuti pileći batak, zabatak s kožom, otkošteni 1kg, A klasa, LOT4155, upotrijebiti do 10.01.2027. zbog utvrđene bakterije Salmonella enetritidis.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu
Proizvođač: MITMAR SP.z.o.o., Glowno, Poljska
Veleprodaja: STANIĆ d.o.o., Sveta Nedjelja
Zemlja podrijetla: Poljska


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Luksuzna kuća, Vin...
Prodajem novu luksuznu...
Plavi i merle ...
– Na prodaju plavi i m...
Crvene pudle, ...
Crvene pudle, muski št...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:232

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa