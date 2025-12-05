Iz prodaje se povlači pileći batak, zabatak s kožom
05.12.2025. 14:01
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Brzo smrznuti pileći batak, zabatak s kožom, otkošteni 1kg, A klasa, LOT4155, upotrijebiti do 10.01.2027. zbog utvrđene bakterije Salmonella enetritidis.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
Proizvođač: MITMAR SP.z.o.o., Glowno, Poljska
Veleprodaja: STANIĆ d.o.o., Sveta Nedjelja
Zemlja podrijetla: Poljska
Foto: Pexels.com/Ilustracija
