Pascal Hector

Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Natašom Tramišak

obrazovnih, kulturnih i društvenih institucija

Ivanom Radićem

Veseli me vidjeti koliko Osijek napreduje. Želim biti veleposlanik prisutan u cijeloj Hrvatskoj, a ovdje se osjećam posebno dobrodošlo

Posjet fakultetima i poruka mladima

Ekonomski fakultet

globalizaciji i ulozi Europske unije

Medicinski fakultet

Filozofski fakultet

Odjel za germanistiku

Ključno je da mladi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, ali i priliku da nađu privlačna radna mjesta u svojoj domovini

Susreti s manjinskom zajednicom i gospodarstvenicima

vrlo aktivne

Osijeka i Vukovara

Gospodarstvo je most koji najbrže povezuje ljude. Suradnja hrvatskih i njemačkih tvrtki stalno raste i vidim puno prostora za nova partnerstva

Osijek impresionira i kulturom

Produkcija koja je izvrsno uhvatila poetičnost Čajkovskog i onaj prijelaz iz svakodnevice u čaroliju. Koreografija profinjena, ansambl uigran, a atmosfera baš onakva kakvu Orašar treba imati

Oduševljen sam izvedbom i energijom osječke kulturne scene. Osijek ostavlja iznimno pozitivan dojam – živ, srdačan i pun potencijala

Savezne Republike Njemačke Ivica Škojo

Igor Kolman

Tekst i foto: Igor Kolman

Njemački veleposlanik u Hrvatskoj prof. dr.boravio je u trodnevnom službenom posjetugdje se sastao sa županicomi njezinim zamjenicima te obišao nizPoseban naglasak njegova boravka bio je sudjelovanje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka povodom Dana grada. Ondje se susreo i s gradonačelnikomte brojnim uzvanicima. „”, poručio je Hector.Veleposlanik je posjetio, gdje je studentima održao predavanje o. Posjetio je i, na kojem se informirao o studiju medicine koji se izvodi na njemačkom jeziku, kao ii njegov, gdje je razgovarao o načinima dodatnog poticanja učenja njemačkoga jezika među mladima.”, naglasio je veleposlanik, istaknuvši dugoročnu i važnu suradnju Hrvatske i Njemačke.U Osijeku se sastao s predstavnicimanjemačke manjinske zajednice iz, naglasivši važnost očuvanja kulturnog identiteta i međukulturne povezanosti. Tijekom posjeta razgovarao je i s brojnim gospodarstvenicima, osobito onima koji surađuju s njemačkim tvrtkama ili predstavljaju njemačke investitore.”, rekao je Hector.U Valpovu je veleposlanik odao počast stradalim pripadnicima njemačke manjine u radnom logoru Valpovo od 1945. do 1946..“, tako je veleposlanik Hector komentirao izvedbu Orašara u osječkom HNK na svome profilu na X-u. „”, zaključio je veleposlanik.Tijekom posjeta u pratnji su mu bili počasni konzulte savjetnik za politiku u veleposlanstvu