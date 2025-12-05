Veleposlanik Hector o Osijeku: “Živ, srdačan i pun potencijala”
05.12.2025. 12:50
Njemački veleposlanik u Hrvatskoj prof. dr. Pascal Hector boravio je u trodnevnom službenom posjetu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji gdje se sastao sa županicom Natašom Tramišak i njezinim zamjenicima te obišao niz obrazovnih, kulturnih i društvenih institucija.
Poseban naglasak njegova boravka bio je sudjelovanje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka povodom Dana grada. Ondje se susreo i s gradonačelnikom Ivanom Radićem te brojnim uzvanicima. „Veseli me vidjeti koliko Osijek napreduje. Želim biti veleposlanik prisutan u cijeloj Hrvatskoj, a ovdje se osjećam posebno dobrodošlo”, poručio je Hector.
Posjet fakultetima i poruka mladima
Veleposlanik je posjetio Ekonomski fakultet, gdje je studentima održao predavanje o globalizaciji i ulozi Europske unije. Posjetio je i Medicinski fakultet, na kojem se informirao o studiju medicine koji se izvodi na njemačkom jeziku, kao i Filozofski fakultet i njegov Odjel za germanistiku, gdje je razgovarao o načinima dodatnog poticanja učenja njemačkoga jezika među mladima.
„Ključno je da mladi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, ali i priliku da nađu privlačna radna mjesta u svojoj domovini”, naglasio je veleposlanik, istaknuvši dugoročnu i važnu suradnju Hrvatske i Njemačke.
Susreti s manjinskom zajednicom i gospodarstvenicima
U Osijeku se sastao s predstavnicima vrlo aktivne njemačke manjinske zajednice iz Osijeka i Vukovara, naglasivši važnost očuvanja kulturnog identiteta i međukulturne povezanosti. Tijekom posjeta razgovarao je i s brojnim gospodarstvenicima, osobito onima koji surađuju s njemačkim tvrtkama ili predstavljaju njemačke investitore.
„Gospodarstvo je most koji najbrže povezuje ljude. Suradnja hrvatskih i njemačkih tvrtki stalno raste i vidim puno prostora za nova partnerstva”, rekao je Hector.
U Valpovu je veleposlanik odao počast stradalim pripadnicima njemačke manjine u radnom logoru Valpovo od 1945. do 1946.
Osijek impresionira i kulturom
„Produkcija koja je izvrsno uhvatila poetičnost Čajkovskog i onaj prijelaz iz svakodnevice u čaroliju. Koreografija profinjena, ansambl uigran, a atmosfera baš onakva kakvu Orašar treba imati.“, tako je veleposlanik Hector komentirao izvedbu Orašara u osječkom HNK na svome profilu na X-u. „Oduševljen sam izvedbom i energijom osječke kulturne scene. Osijek ostavlja iznimno pozitivan dojam – živ, srdačan i pun potencijala”, zaključio je veleposlanik.
Tijekom posjeta u pratnji su mu bili počasni konzul Savezne Republike Njemačke Ivica Škojo te savjetnik za politiku u veleposlanstvu Igor Kolman.
Tekst i foto: Igor Kolman
Tekst i foto: Igor Kolman
