Tada je svoj život položilo 28 hrvatskih branitelja, četvero civila, a jedna se osoba i danas vodi kao nestala. Obilježili smo Dan obrane grada i na ovom mjestu, odakle su prije 34 godine krenuli branitelji koji su ovdje položili svoje živote za obranu Osijeka i Hrvatske

Naša sloboda i sve ono što danas baštinimo nije došlo slučajno. Hrvatska nije nastala slučajno. Nastala je iz velike žrtve hrvatskih branitelja i civila. Dužni smo ih se trajno prisjećati i nikada ne dopustiti da njihova imena padnu u zaborav

Oni su bili spremni žrtvovati svoje živote, ostali su ovdje sa svojim obiteljima i nisu napustili domovinu kada je bilo najteže. Prema njima imamo obvezu zahvalnosti i poštovanja

Nataša Tramišak

Toga su dana grad i njegovi branitelji odoljeli najžešćim napadima, a zahvaljujući hrabrosti dragovoljaca u šumi Rosinjača uspješno je učvršćena južna obrana Osijeka. Zahvaljujući njihovom herojstvu grad je ostao nepokoren

Salko Ahmić (44), Ivica Babaja (27), Pavao Begonja (30), Stjepan Ezer (30), Damir Farago (32), Berislav Genčić (20), Zoran Gnjatović (29), Ivan Hap (40), Zoran Kišasondi (24), Siniša Knežević (26), Mladen Milanković (35), Davor Milas (18 ), Matija Olujić (19), Ivan Sekanić (38 ), Goran Stjepanović (21) i Mihajlo Pelegrin (42)

kod spomen-ploče poginulim braniteljima u, u Osijeku je u petak obilježente tako odana počast106. brigade Hrvatske vojske, poginulim u jednoj od najtežih akcija obrane južnog prilaza Osijeku, kao i svim ostalim braniteljima i civilima stradalima tijekom 1991. godine.Zamjenik gradonačelnika Osijekaistaknuo je kako se upravo na ovom mjestu zorno osjeća težina obrane grada i cijene slobode koju danas živimo.,“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Vulin.“, dodao je.Vulin je naglasio i važnost poštovanja prema živućim hrvatskim braniteljima: „.“Dodao je kako Grad Osijek kontinuirano radi na očuvanju povijesne istine i sjećanja na sve događaje iz Domovinskog rata.Županica Osječko-baranjske županijepodsjetila je na 5. prosinca 1991. godine kao presudan dan u obrani grada.,“ rekla je Tramišak.U bitci za Rosinjaču život su položiliza čijim se posmrtnim ostacima još uvijek traga. Najmlađi od njih, 18-godišnjiu trenutku pogibije bio je učenik Trgovačke škole. U toj je školskoj godini trebao maturirati, a u spomen na njegovu žrtvu, ta škola nosi naziv Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“.Program Dana obrane grada obuhvaća niz događanja posvećenihna hrabrost, žrtvu i nepokolebljiv duh osječkih branitelja i građana.Počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima odat će se na više lokacija, među kojima je i ona u Nemetinu, gdje će biti položeni vijenci u spomen na poginule hrvatske branitelje i civile.