Tri žene "očistile" trgovinu pa pobjegle
05.12.2025. 10:13
Policijski službenici Policijske postaje Vukovar postupali su po dojavi djelatnice trgovačkog centra u Vukovaru, koja je prijavila krađu većeg broja odjevnih predmeta počinjenu od strane nepoznatih ženskih osoba, koje su se osobnim automobilom udaljile u nepoznatom smjeru.
Brzom reakcijom policijskih službenika, nedaleko od mjesta događaja, zaustavljen je osobni automobil u kojem su se nalazile tri ženske osobe, koje se dovode u svezu s krađom, dok je pregledom automobila uočena veća količina raznih odjevnih predmeta, za koje se sumnja da potječu iz krađe, izvijestili su iz policije.
Sve tri osumnjičene su uhićene i privedene u službene prostorije Policijske postaje Vukovar radi provođenja kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
