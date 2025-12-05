Policijski službenici Policijske postaje Vukovar

trgovačkog centra u Vukovaru

krađu većeg broja

tri ženske osobe

veća količina

uhićene

kriminalističkog istraživanja

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

postupali su po dojavi djelatnice, koja je prijavilaodjevnih predmeta počinjenu od strane nepoznatih ženskih osoba, koje su se osobnim automobilom udaljile u nepoznatom smjeru.Brzom reakcijom policijskih službenika, nedaleko od mjesta događaja, zaustavljen je osobni automobil u kojem su se nalazile, koje se dovode u svezu s krađom, dok je pregledom automobila uočenaraznih odjevnih predmeta, za koje se sumnja da potječu iz krađe, izvijestili su iz policije.Sve tri osumnjičene sui privedene u službene prostorije Policijske postaje Vukovar radi provođenjazbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.