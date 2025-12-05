Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Policijske postaje Vukovar postupali su po dojavi djelatnice trgovačkog centra u Vukovaru, koja je prijavila krađu većeg broja odjevnih predmeta počinjenu od strane nepoznatih ženskih osoba, koje su se osobnim automobilom udaljile u nepoznatom smjeru.

Brzom reakcijom policijskih službenika, nedaleko od mjesta događaja, zaustavljen je osobni automobil u kojem su se nalazile tri ženske osobe, koje se dovode u svezu s krađom, dok je pregledom automobila uočena veća količina raznih odjevnih predmeta, za koje se sumnja da potječu iz krađe, izvijestili su iz policije.

Sve tri osumnjičene su uhićene i privedene u službene prostorije Policijske postaje Vukovar radi provođenja kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




