Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Predstojećeodigrat će i prvenstveni dvoboj na domaćem terenu protiv. Termin odigravanja ovoga susreta je. Ulaznice se počinju prodavati ovoga petkai kupiti se mogu sve do dana utakmice, uključujući i nedjelju. Radno vrijeme stadionskih blagajni, dakleje u petak i subotute u nedjelju. Članstvo je na dan utakmice moguće kupiti, odnosno preuzeti najkasnije doAktualna je, dakako, prodaja ulaznicaputem i to preko portalakoja također kreće od petka, 5. prosinca (10 sati) i traje do nedjelje (18:00) u vremenu od 0 do 24. Ako niste u mogućnosti nazočiti utakmici, imate dostupnu opciju „“, koja se odnosi na aktivnog člana NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti od petka u 10 do nedjelje, zaključno s 13:30 sati.