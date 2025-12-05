Danas počinje prodaja ulaznica za utakmicu s Istrom
05.12.2025. 9:30
Predstojeće nedjelje, 7. prosinca, Bijelo-plavi odigrat će i prvenstveni dvoboj na domaćem terenu protiv Istre 1961. Termin odigravanja ovoga susreta je 17:30 sati. Ulaznice se počinju prodavati ovoga petka od 10 sati i kupiti se mogu sve do dana utakmice, uključujući i nedjelju. Radno vrijeme stadionskih blagajni, dakle Ticket pointa je u petak i subotu od 10 do 18 te u nedjelju od 12 do 18 sati. Članstvo je na dan utakmice moguće kupiti, odnosno preuzeti najkasnije do 16 sati.
Aktualna je, dakako, prodaja ulaznica online putem i to preko portala ulaznice.nk-osijek.hr koja također kreće od petka, 5. prosinca (10 sati) i traje do nedjelje (18:00) u vremenu od 0 do 24. Ako niste u mogućnosti nazočiti utakmici, imate dostupnu opciju „Prepusti legi kartu“, koja se odnosi na aktivnog člana NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti od petka u 10 do nedjelje, zaključno s 13:30 sati.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Aktualna je, dakako, prodaja ulaznica online putem i to preko portala ulaznice.nk-osijek.hr koja također kreće od petka, 5. prosinca (10 sati) i traje do nedjelje (18:00) u vremenu od 0 do 24. Ako niste u mogućnosti nazočiti utakmici, imate dostupnu opciju „Prepusti legi kartu“, koja se odnosi na aktivnog člana NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti od petka u 10 do nedjelje, zaključno s 13:30 sati.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)