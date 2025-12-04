Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

u Osijeku danas (4. prosinca 2025. godine) počeo je, dvodnevno stručno događanje posvećeno. Istaknutiraspravljat će o ključnim temama za hrvatsko gospodarstvo i razvoj, poticanju zelenih financija i ulaganja u održivost, osiguranju energetske sigurnosti i neovisnosti u eri zelene tranzicije, proračunu Europske unije 2028.–2034. za ulaganja i razvoj u Hrvatskoj, utjecaju umjetne inteligencije na promjene u gospodarstvu i tehnologiji rada, izazovima kibernetičke sigurnosti, utjecaju industrijske, digitalne i zelene transformacije na edukaciju i tržište rada te mnogim drugim aktualnim pitanjima.Svečanom otvorenju Summita - koji se održava pod pokroviteljstvom Europske komisije, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz potporu Američke gospodarske komore, Osječko-baranjske županije, Javne ustanove Županijske razvojne agencije OBŽ, Europe Directa Osijek i Grada Osijeka - nazočili su županica, državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, voditeljica Ureda Europske investicijske banke (EIB) u Hrvatskoj, predsjednica Uprave Podravkezamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostte drugi uzvanici.Tijekom dva dana Summita održat će seu kojima će sudjelovati više od, među kojima su županica Nataša Tramišak, predstavnici Podravke, Končara, E.ON-a Hrvatska, Jadranskog naftovoda, INA-e, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i drugi.– rekla je, županica OBŽ, te naglasila:Na pitanje o važnosti središnje teme Green Matrix Summita, županica Tramišak je istaknula da su sve važnije europske i nacionalne strategije usmjerene na smanjenje ugljičnog otiska i zagađenja okoliša te jačanje kvalitete života ljudi. –– poručila je.Predsjednica Upravekazala je da Grupa Podravka posvećuje veliku pozornost održivosti i zelenim politikama jer u njezinim prehrambenim, farmaceutskim i poljoprivrednim sektorima održiv odnos prema okolišu ima veliku ulogu. –– naglasila je., voditeljica Ureda Europske investicijske banke, banke koja redovito sudjeluje na Green Matrix Summitu, rekla je kako su teme Summita u samom središtu europske transformacije, a upravo su regije poput Slavonije ključne za ostvarenje tih ciljeva. –– istaknula je Slađana Ćosić.