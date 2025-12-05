Servisne informacije [5. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
05.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice malo kiše, u Dalmaciji je moguć i poneki pljusak. U prvom dijelu dana na kopnu lokalno magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:00 sati - Našička 14-36 par, Podgoračka 28/b-40 par, 19-37 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [04.-10.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [04.-10.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Projekt "ORG – Osječka radionica grafike 2025."
- 36. Krležini dani - Tri dana. Tri večeri. Tri posve različite estetike.
- Kulturni centar Osijek ovoga tjedna: Šavovi, Kraj kojeg ne znaš i Šapice
- Kritične zalihe krvi — potrebni darivatelji svih krvnih grupa
- Tinkin božićni sajam
- Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek: Otvorenje izložbe "Papirnati bor"
- Green Matrix Summit
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
