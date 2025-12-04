Regionalno PH

U Čakovcu se 29.i 30. studenog 2025. godine u malom bazenu održalo, Regije 4 na kojem je sudjelovaloregije sa plivačima kategorije ml. juniora, juniora, ml. seniora i seniora.Natjecanje je održano iz tri dijela, dva u subotu i jedan u nedjelju..Bojeje branilokoji su ostvarili izvrsne rezultate te osvojili ukupnood čega 76 pojedinačnih (17 zlata, 28 srebra, 31 bronci) te(17 zlata, 8 srebra, 3 bronce). Isplivani su osobni rekordi te limiti za nadolazeća Prvenstvo Hrvatske koje se u prosincu održava u Splitu.400 mješovito 1.mjesto ml. senior, 1.mjesto senior200 leđno 1. mjesto ml. senior, 1.mjesto senior100 prsno 1.mjesto ml. senior, 1.mjesto senior100 prsno 2.mjesto ml. senior, 2.mjesto senior100 leptir 3.mjesto ml. senior400 slobodno 2. mjesto junior, 2. mjesto ml. senior, 2. mjesto senior200 prsno 2. mjesto junior, 2. mjesto ml. senior, 2. mjesto senior200 leđno 2. mjesto junior,3. mjesto ml. senior, 3.mjesto senior200 slobodno 3.mjesto ml. junior100 prsno 3.mjesto ml. junior1500 slobodno 1. mjesto ml. junior, 1. mjesto junior, 2.mjesto ml. senior, 2.mjesto senior800 slobodno 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior400 mješovito 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior200 leptir 2. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior200 leptir 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior100 prsno 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior100 leđno 2. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior50 leđno 3. mjesto ml. junior200 mješovito 1. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior400 slobodno 1. mjesto ml. juniorka, 1. mjesto juniorka, 1.mjesto ml. seniorka, 1. mjesto seniorka100 leptir 2. mjesto ml. juniorka50 leptir 3. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka50 leptir 2. mjesto ml. juniorka, 2. mjesto juniorka, 2.mjesto ml. seniorka, 2. mjesto seniorka200 prsno 2. mjesto ml. juniorka, 2. mjesto juniorka, 2.mjesto ml. seniorka, 2. mjesto seniorka400 slobodno 2. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka50 leđno 2. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka400 slobodno 3. mjesto ml. juniorka100 leđno 3. mjesto ml. juniorka1. mjesto seniorke u sastavu:1. mjesto juniorke u sastavu:1. mjesto mlađe juniorke u sastavu:1. mjesto mlađi juniori u sastavu:2. mjesto juniori u sastavu:2. mjesto seniori u sastavu4x100 slobodno:1. mjesto seniori u sastavu1. mjesto mlađe juniorke u sastavu:2. mjesto seniorke u sastavu:2. mjesto juniorke u sastavu:1. mjesto mlađi juniori u sastavu:2. mjesto juniori u sastavu:4x100 mješovito:1. mjesto seniori u sastavu1. mjesto seniorke u sastavu:1. mjesto juniorke u sastavu:1. mjesto mlađe juniorke u sastavu:1. mjesto mlađi juniori u sastavu:1. mjesto juniori u sastavu:2. mjesto seniori u sastavu:4x50 mješovito mix:1. mjesto seniori u sastavu:2. mjesto mlađi juniori u sastavu:3. mjesto juniori u sastavu:4x50 slobodno:1. mjesto seniori u sastavu:1. mjesto mlađi juniori u sastavu:2. mjesto juniori u sastavu:1. mjesto mlađe juniorke u sastavu:3. mjesto juniorke u sastavu:3. mjesto seniorke u sastavu: