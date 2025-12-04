Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
U Čakovcu se 29.i 30. studenog 2025. godine u malom bazenu održalo Regionalno PH, Regije 4 na kojem je sudjelovalo 12 klubova regije sa plivačima kategorije ml. juniora, juniora, ml. seniora i seniora.

Natjecanje je održano iz tri dijela, dva u subotu i jedan u nedjelju..

Boje PK Osijek je branilo 14 plivačica i plivača koji su ostvarili izvrsne rezultate te osvojili ukupno 104 medalje od čega 76 pojedinačnih (17 zlata, 28 srebra, 31 bronci) te 28 štafetnih medalja (17 zlata, 8 srebra, 3 bronce). Isplivani su osobni rekordi te limiti za nadolazeća Prvenstvo Hrvatske koje se u prosincu održava u Splitu.

Plasmani/osvajači medalja:
Luka Čarapović (2006.), ml. senior:
400 mješovito 1.mjesto ml. senior, 1.mjesto senior
200 leđno 1. mjesto ml. senior, 1.mjesto senior
100 prsno 1.mjesto ml. senior, 1.mjesto senior

Toni Crnković (2006.), ml. senior:
100 prsno 2.mjesto ml. senior, 2.mjesto senior
100 leptir 3.mjesto ml. senior

Ivor Gaće (2008.), junior:
400 slobodno 2. mjesto junior, 2. mjesto ml. senior, 2. mjesto senior
200 prsno 2. mjesto junior, 2. mjesto ml. senior, 2. mjesto senior
200 leđno 2. mjesto junior,3. mjesto ml. senior, 3.mjesto senior

Natko Vrbošić (2009.), ml. junior:
200 slobodno 3.mjesto ml. junior
100 prsno 3.mjesto ml. junior

Nikša Galić (2010.), ml. junior:
1500 slobodno 1. mjesto ml. junior, 1. mjesto junior, 2.mjesto ml. senior, 2.mjesto senior
800 slobodno 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior
400 mješovito 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior
200 leptir 2. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior

Lovro Brođanac (2010.), ml. junior:
200 leptir 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior
100 prsno 1. mjesto ml. junior, 2. mjesto junior

Stefan Tintor (2010.), ml. junior:
100 leđno 2. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior
50 leđno 3. mjesto ml. junior

Roko Tišov (2010.), ml. junior:
200 mješovito 1. mjesto ml. junior, 3. mjesto junior, 3.mjesto ml. senior, 3.mjesto senior

Buga Vukić (2010.), ml. juniorka:
400 slobodno 1. mjesto ml. juniorka, 1. mjesto juniorka, 1.mjesto ml. seniorka, 1. mjesto seniorka
100 leptir 2. mjesto ml. juniorka
50 leptir 3. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka

Ana Išasegi (2010.), ml. juniorka:
50 leptir 2. mjesto ml. juniorka, 2. mjesto juniorka, 2.mjesto ml. seniorka, 2. mjesto seniorka
200 prsno 2. mjesto ml. juniorka, 2. mjesto juniorka, 2.mjesto ml. seniorka, 2. mjesto seniorka
400 slobodno 2. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka

Gita Vučak (2010.), ml. juniorka:
50 leđno 2. mjesto ml. juniorka, 3. mjesto juniorka, 3.mjesto ml. seniorka, 3. mjesto seniorka

Petra Kristek (2010.), ml. juniorka:
400 slobodno 3. mjesto ml. juniorka
100 leđno 3. mjesto ml. juniorka

Štafete:
4x50 mješovito:
1. mjesto seniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto juniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto mlađe juniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Roko Tišov, Stefan Tintor i Lovro Brođanac
2. mjesto juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Roko Tišov, Stefan Tintor i Lovro Brođanac
2. mjesto seniori u sastavu Toni Crnković, Luka Čarapović, Ivor Gaće i Fran Lukić

4x100 slobodno:
1. mjesto seniori u sastavu Ivor Gaće, Toni Crnković, Fran Lukić i Luka Čarapović
1. mjesto mlađe juniorke u sastavu: Mia Sesar, Gita Vučak, Ana Išasegi i Buga Vukić
2. mjesto seniorke u sastavu: Mia Sesar, Gita Vučak, Ana Išasegi i Buga Vukić
2. mjesto juniorke u sastavu: Mia Sesar, Gita Vučak, Ana Išasegi i Buga Vukić
1. mjesto mlađi juniori u sastavu: Roko Tišov, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac
2. mjesto juniori u sastavu: Roko Tišov, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac

4x100 mješovito:
1. mjesto seniori u sastavu Toni Crnković, Luka Čarapović, Ivor Gaće i Fran Lukić
1. mjesto seniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto juniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto mlađe juniorke u sastavu: Gita Vučak, Buga Vukić, Ana Išasegi i Petra Kristek
1. mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Stefan Tintor, Lovro Brođanac i Roko Tišov
1. mjesto juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Stefan Tintor, Lovro Brođanac i Roko Tišov
2. mjesto seniori u sastavu: Natko Vrbošić, Stefan Tintor, Lovro Brođanac i Roko Tišov

4x50 mješovito mix:
1. mjesto seniori u sastavu: Toni Crnković, Buga Vukić, Luka Čarapović i Petra Kristek
2. mjesto mlađi juniori u sastavu: Gita Vučak, Ana Išasegi, Lovro Brođanac i Stefan Tintor
3. mjesto juniori u sastavu: Gita Vučak, Ana Išasegi, Lovro Brođanac i Stefan Tintor

4x50 slobodno:
1. mjesto seniori u sastavu: Luka Čarapović, Toni Crnković, Fran Lukić i Ivor Gaće
1. mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Stefan Tintor, Lovro Brođanac i Nikša Galić
2. mjesto juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Stefan Tintor, Lovro Brođanac i Nikša Galić
1. mjesto mlađe juniorke u sastavu: Mia Sesar, Ana Išasegi, Buga Vukić i Petra Kristek
3. mjesto juniorke u sastavu: Mia Sesar, Ana Išasegi, Buga Vukić i Petra Kristek
3. mjesto seniorke u sastavu: Mia Sesar, Ana Išasegi, Buga Vukić i Petra Kristek


Foto: PK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Zlatni retriver PR...
Štenci Zlatnog Retrive...
Francuski ...
Odgajivačnica Francusk...
apartmani zagreb...
Kratkorocni najam apar...
Na prodaju stenad ...
Na prodaju stenad Cane...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:209

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa