CineStar Osijek [04.-10.12.2025.] [program] [nagradno darivanje]
04.12.2025. 21:00
Paul Mescal u ulozi Williama Shakespearea i oscarovka Chloé Zhao u ulozi redateljice, donose dirljivu priču o tragediji koja je oblikovala jedno od najvećih djela svjetske književnosti. Filmska adaptacija svjetski hvaljenog i nagrađivanog romana Hamnet autorice Maggie O’Farrell zakoračuje u područje povijesne fikcije i donosi novu interpretaciju osobne tragedije Williama Shakespearea – gubitka 11-godišnjeg sina Hamneta. Upravo taj gubitak, vjeruje se, oblikovao je jedno od najslavnijih djela svjetske književnosti, dramu Hamlet, napisanu ubrzo nakon tragedije. Kroz perspektivu Shakespeareove supruge Anne, poznatije kao Agnes, roman i film istražuju posljedice obiteljske tragedije na njihove dvije preostale kćeri, od kojih je jedna bila Hamnetova blizanka, na njihov brak te na samu umjetnost.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Hamnet". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
