Vijesti::Kultura
Osječka koncertna dvorana Franjo Krežma od prošle Nove godine ima svoj Novogodišnji koncert! U duhu i ozračju novogodišnjih balova diljem Europe i svijeta, po uzoru na slavne bečke novogodišnje koncerte, u ritmu najljepših valcera, arija i polki, tradicionalno koračamo u Novu godinu uz Pjenušac i tambure. Tradicija koju stvara Kulturni centra Osijek u duhu je glazbene tradicije ovoga kraja, a spaja najljepše od klasika tamburaške literature s djelima klasične glazbene literature koje vezujemo uz novogodišnje koncerte.

U utorak, 30. prosinca i četvrtak, 1. siječnja s početkom u 20.00 sati u Dvorani Franjo Krežma dva novogodišnja koncerta pod nazivom Pjenušac i tambure održat će Novogodišnji tamburaški orkestar Kulturnog centra Osijek pod ravnanjem Marka Sesara, uz gostujuće operne soliste: sopranisticu Ivanu Medić i tenora Igora Krištu!

Od Baumgartnerovog Novogodišnjeg valcera do Straussovog Na lijepom plavom Dunavu, plesne, svečane i raskošne melodije nizat će se koncertnim programom. Uživamo u arijama, polkama, koračnicama i valcerima, i to na tradicionalnim slavonskim instrumentima: primu, bisernici, braču, bugariji, berdi, tamburaškom kontrabasu, praporcima, i glazbi čije će zlatne žice učiniti poseban i drugačiji vez s kojim ulazimo u Novu 2026. godinu. I to sve s velikim finalom u Radetzky maršu!

Novogodišnji koncerti su na rasporedu 30. prosinca s početkom u 20.00 sati i 1. siječnja s početkom u 20.00 sati u Dvorani Franjo Krežma.

Cijena ulaznica: 17 eura. Umirovljenici, studenti i osobe s invaliditetom ostvaruju popust na kupnju ulaznica od 30 posto (12 eura), uz predočenje važećeg dokumenta na ulazu na koncert.

Prodaja ulaznica:
Na porti Kulturnog centra Osijek (Kneza Trpimira 2/a, Osijek) od ponedjeljka do petka 8-22 sata i/ili online:
- 30.12.2025 - Core-event.co
- 1.1.2026. - Core-event.co


Objavio: Redakcija 031




