Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Akademik, u ime jei svih ostalih organizacijskih jedinica danas svečano otvorenih, poželio dobrodošlicu suorganizatorima, sudionicima i gostima na još jedno izdanjekoja „“. Filozofski fakultet jedan je od utemeljitelja Dana, ali i domaćin znanstvenoga skupa, koji okuplja najuglednije mlade i iskusne hrvatske teatrologe, kazališne kritičare i povjesničare kazališta i književnosti te kazališne praktičare. Obnašatelj dužnosti dekana, prof. dr. sc.u svom je nadahnutom obraćanju svima poželio „“, traženje dobrog agona, plodno sučeljavanje i rasvjetljavanje, ponajprije na znanstvenim izlaganjima, koja su u tijeku, a u svečanoj će se dvorani FFOS-a održavati i u petak u dopodnevnim satima.I prorektornije imao ništa manjeokupljenima, naglasivši da će i ovogodišnji znanstveni skup nastaviti proučavati hrvatske dramske književnosti i kazališta u drugom desetljeću 21. stoljeća. U ovo naše vrijeme naglašena je potreba za budnošću, kazalištem koje ne pristaje na površnost, dramama koje progovaraju jasno, glasno i bez uvijanja pa je prof. Raponja u svojim željama znanstvenicima istaknuo puno dobrih uvida.Treći temeljni organizacijski krak osječko je, koje je sinoć bilo mjestom otvorenja i. Intendant jeimao dvostruko zadovoljstvo, jer je – osim u ime matične kazališne kuće kojoj je na čelu, skup pozdravio i kao izaslanik ministrice, bez čije potpore manifestacija teško da bi trajala. Kao netko tko se kazalištem bavi vrlo praktično, kako je sam naglasio, ponosan je što Dani u kontinuitetu traju od 1987., što su svake godine prilika i za nove znanstvene prinose, ali i izvrsne inscenacije na pozornici kazališta.U ime predsjednice, skup je pozdravila i dr. sc., prisjetivši se da je i sama kao mlada znanstvenica stasala upravo na Krležinim danima, u nas jedinstvenom znanstvenom i kazališnom skupu.Pozdrave osječko-baranjske županice, dobrodošlicu u naš grad i županiju te ugodan rad i boravak, svima je poželjela i zamjenica pročelnice Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport,, a čast otvoriti Dane, pripala je prof. dr. sc., predsjedniku Gradskog vijeća. Citiravši samog Krležu, da je „“, prof. je Florijančić ponosno na vremenskoj crti smjestio i povezao Krležine dane s nedavnim Danom grada (2. 12.), sutrašnjim Danom obrane grada, te nadolazećim rođendanom HNK-a (7. prosinca).Otvorenju je nazočila i v. d. prodekanice za studijske programe i cjeloživotno učenje, doc. dr. sc.te ravnatelj Drame HNK-a u Osijeku,