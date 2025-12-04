Krležini dani u Osijeku: Susret znanosti i kazališta u svom 36. izdanju
04.12.2025. 13:05
Akademik Boris Senker, u ime je HAZU-a i svih ostalih organizacijskih jedinica danas svečano otvorenih 36. Krležinih dana u Osijeku, poželio dobrodošlicu suorganizatorima, sudionicima i gostima na još jedno izdanje teatrološko-kazališne manifestacije koja „u sebi objedinjuje znanstveni skup, smotru kazališnih predstava, izložbe i predstavljanja teatroloških izdanja“. Filozofski fakultet jedan je od utemeljitelja Dana, ali i domaćin znanstvenoga skupa, koji okuplja najuglednije mlade i iskusne hrvatske teatrologe, kazališne kritičare i povjesničare kazališta i književnosti te kazališne praktičare. Obnašatelj dužnosti dekana, prof. dr. sc. Krešimir Šimić u svom je nadahnutom obraćanju svima poželio „dobro krležanje“, traženje dobrog agona, plodno sučeljavanje i rasvjetljavanje, ponajprije na znanstvenim izlaganjima, koja su u tijeku, a u svečanoj će se dvorani FFOS-a održavati i u petak u dopodnevnim satima.
I prorektor Robert Raponja nije imao ništa manje inspirativno obraćanje okupljenima, naglasivši da će i ovogodišnji znanstveni skup nastaviti proučavati hrvatske dramske književnosti i kazališta u drugom desetljeću 21. stoljeća. U ovo naše vrijeme naglašena je potreba za budnošću, kazalištem koje ne pristaje na površnost, dramama koje progovaraju jasno, glasno i bez uvijanja pa je prof. Raponja u svojim željama znanstvenicima istaknuo puno dobrih uvida.
Treći temeljni organizacijski krak osječko je Hrvatsko narodno kazalište, koje je sinoć bilo mjestom otvorenja i 8. bijenala kazališnog plakata. Intendant je Vladimir Ham imao dvostruko zadovoljstvo, jer je – osim u ime matične kazališne kuće kojoj je na čelu, skup pozdravio i kao izaslanik ministrice Nine Obuljen Koržinek, bez čije potpore manifestacija teško da bi trajala. Kao netko tko se kazalištem bavi vrlo praktično, kako je sam naglasio, ponosan je što Dani u kontinuitetu traju od 1987., što su svake godine prilika i za nove znanstvene prinose, ali i izvrsne inscenacije na pozornici kazališta.
U ime predsjednice Hrvojke Mihanović-Salopek i Društva hrvatskih književnika, skup je pozdravila i dr. sc. Ana Lederer, prisjetivši se da je i sama kao mlada znanstvenica stasala upravo na Krležinim danima, u nas jedinstvenom znanstvenom i kazališnom skupu.
Pozdrave osječko-baranjske županice Nataše Tramišak, dobrodošlicu u naš grad i županiju te ugodan rad i boravak, svima je poželjela i zamjenica pročelnice Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport, Ivana Katavić-Milardović, a čast otvoriti Dane, pripala je prof. dr. sc. Tihomiru Florijančiću, predsjedniku Gradskog vijeća. Citiravši samog Krležu, da je „borba perom najveće junaštvo“, prof. je Florijančić ponosno na vremenskoj crti smjestio i povezao Krležine dane s nedavnim Danom grada (2. 12.), sutrašnjim Danom obrane grada, te nadolazećim rođendanom HNK-a (7. prosinca).
Otvorenju je nazočila i v. d. prodekanice za studijske programe i cjeloživotno učenje, doc. dr. sc. Silvija Ćurak te ravnatelj Drame HNK-a u Osijeku, Duško Modrinić.
Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku
I prorektor Robert Raponja nije imao ništa manje inspirativno obraćanje okupljenima, naglasivši da će i ovogodišnji znanstveni skup nastaviti proučavati hrvatske dramske književnosti i kazališta u drugom desetljeću 21. stoljeća. U ovo naše vrijeme naglašena je potreba za budnošću, kazalištem koje ne pristaje na površnost, dramama koje progovaraju jasno, glasno i bez uvijanja pa je prof. Raponja u svojim željama znanstvenicima istaknuo puno dobrih uvida.
Treći temeljni organizacijski krak osječko je Hrvatsko narodno kazalište, koje je sinoć bilo mjestom otvorenja i 8. bijenala kazališnog plakata. Intendant je Vladimir Ham imao dvostruko zadovoljstvo, jer je – osim u ime matične kazališne kuće kojoj je na čelu, skup pozdravio i kao izaslanik ministrice Nine Obuljen Koržinek, bez čije potpore manifestacija teško da bi trajala. Kao netko tko se kazalištem bavi vrlo praktično, kako je sam naglasio, ponosan je što Dani u kontinuitetu traju od 1987., što su svake godine prilika i za nove znanstvene prinose, ali i izvrsne inscenacije na pozornici kazališta.
U ime predsjednice Hrvojke Mihanović-Salopek i Društva hrvatskih književnika, skup je pozdravila i dr. sc. Ana Lederer, prisjetivši se da je i sama kao mlada znanstvenica stasala upravo na Krležinim danima, u nas jedinstvenom znanstvenom i kazališnom skupu.
Pozdrave osječko-baranjske županice Nataše Tramišak, dobrodošlicu u naš grad i županiju te ugodan rad i boravak, svima je poželjela i zamjenica pročelnice Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport, Ivana Katavić-Milardović, a čast otvoriti Dane, pripala je prof. dr. sc. Tihomiru Florijančiću, predsjedniku Gradskog vijeća. Citiravši samog Krležu, da je „borba perom najveće junaštvo“, prof. je Florijančić ponosno na vremenskoj crti smjestio i povezao Krležine dane s nedavnim Danom grada (2. 12.), sutrašnjim Danom obrane grada, te nadolazećim rođendanom HNK-a (7. prosinca).
Otvorenju je nazočila i v. d. prodekanice za studijske programe i cjeloživotno učenje, doc. dr. sc. Silvija Ćurak te ravnatelj Drame HNK-a u Osijeku, Duško Modrinić.
Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)