Upozoravamo građane kako se u ovom slučaju radi o tzv. romantičnoj prijevari, jednoj od najčešćih financijskih online prijevara, u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist. Upozoravamo građane da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.



Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama.



Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.



Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.



Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.



Ako posumnjate da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na broj 192!

Foto: Pexels.com/Ilustracija

su jučer, 2. prosinca, zaprimili41-godišnjakinje zbog sumnje da je na njenu štetu počinjenoNaime, 41-godišnjakinja je u rujnu putemstupila u kontakt s osobom koja joj se predstavila kao. Svakodnevnom komunikacijom zadobio je, razviote ju naveo da mu u više navrata putem steam bonova uplati ukupno nekoliko, izvijestili su iz policije.Posumnjala je da se radi o prevari i prijavila sve policijskim službenicima.Policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja prijevare protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti