Zloupotreba invalidskih kartica i nepropisno parkiranje: 31 prekršaj u samo jednoj akciji policije
04.12.2025. 11:39
Na području Policijske uprave osječko-baranjske, policijski službenici proveli su pojačane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje nepropisno parkiranih vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, kao i nadzor zlouporabe europske parkirne karte osoba s invaliditetom.
Ukupno je utvrđen 31 prekršaj nepropisnog parkiranja te tri zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom sukladno članku 22. Zakona o povlasticama u prometu, izvijestili su iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Ukupno je utvrđen 31 prekršaj nepropisnog parkiranja te tri zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom sukladno članku 22. Zakona o povlasticama u prometu, izvijestili su iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)