Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na području Policijske uprave osječko-baranjske, policijski službenici proveli su pojačane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje nepropisno parkiranih vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, kao i nadzor zlouporabe europske parkirne karte osoba s invaliditetom.

Ukupno je utvrđen 31 prekršaj nepropisnog parkiranja te tri zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom sukladno članku 22. Zakona o povlasticama u prometu, izvijestili su iz policije.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Nemacki spic stenc...
Na prodaju stenci nema...
Mlado štene crne m...
Traži se divna porodic...
Mini Pudla prelepi...
Na prodaju stenad mini...
Nemački kratkodlak...
Na prodaju NKD, mužjak...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:173

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa