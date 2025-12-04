Vlak pun darova

[Sponzorirani članak]

sad nam stiže, čarolija sve je bliže. Blagdanska sezona uove je godine posebna – jer krenuo je, veseli blagdanski vlakić koji svakoga dana,, donosi novu nagradu i zaustavlja se na. Sudjelovanje je jednostavno: obavite kupovinu u Portanovi, preuzmite kupon nauz predočenje računa, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Svaki dan druga trgovina postaje sponzor dana, a Portanova nagrađuje jednog sretnog dobitnika.Subotom i nedjeljompronađitejer uz kupon koji dobijete od njih dobivate i duplu mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri.Ukrcajte se ui prepustite sekoje svaki dan donosi iznenađenje, osmijeh i razlog više za radost.. Ove subote Advent Express dobit će posebnog putnika –! On u Portanovu dolazi sza najmlađe, a pronaći ćete gana jednoj od najsvečanijih adventskih stanica u centru.Pozovite mališane, povedite obitelj i započnite blagdansku priču susretom s omiljenim zimskim gostom.. Blagdani su stigli, a s njima i poznata potraga za savršenim darom. Trčanje od trgovine do trgovine, popisi želja, gužve i vječno pitanje „“ – svi to dobro znamo. Zato je vrijeme da se ukrcate u vagonje koji nikada ne griješi: vi birate iznos, oni biraju poklon. Jedna kartica, bezbroj mogućnosti – idealan izbor za sve generacije i sve prigode. Dostupna je na Info pultu i na Portanova web shopu.. Kako biste izbjegli blagdansku žurbu, imajte na umu da su sve nedjelje do kraja godine u Portanovi radne. Trgovački centar Portanova otvoren je nedjeljom, a na vrijeme provedeno u kupovini, šetnji ili obiteljskom druženju sada možete računati i vikendom.. Stiže nešto što mnogi jedva čekaju – Mystery Lux dolazi u Portanovu!u prizemlju, u prostoru pored, čeka vas jedinstveno iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa.? Sada imate priliku saznati – i možda baš vi pronađete praviMystery Lux zona otvara se uu 12 sati, a radno vrijeme od 9. pa sve do 13. prosinca bit ćeBlagdanska čarolija putuje kroz Portanovu – ukrcajte se, sudjelujte i uživajte u prosincu punom darova, iznenađenja i posebnih trenutaka!