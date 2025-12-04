Portanova Advent Express krenuo je na putovanje – čarolija darivanja traje cijeli prosinac
04.12.2025. 11:00
Vlak pun darova sad nam stiže, čarolija sve je bliže. Blagdanska sezona u Portanovi ove je godine posebna – jer krenuo je Portanova Advent Express, veseli blagdanski vlakić koji svakoga dana, od 1. do 24. prosinca, donosi novu nagradu i zaustavlja se na novoj adventskoj stanici. Sudjelovanje je jednostavno: obavite kupovinu u Portanovi, preuzmite kupon na Info pultu uz predočenje računa, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Svaki dan druga trgovina postaje sponzor dana, a Portanova nagrađuje jednog sretnog dobitnika.
Subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati pronađite Advent Express hostese jer uz kupon koji dobijete od njih dobivate i duplu mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri.
Ukrcajte se u Portanova Advent Express i prepustite se blagdanskom putovanju koje svaki dan donosi iznenađenje, osmijeh i razlog više za radost.
Sveti Nikola stiže u Portanovu – vlakom Advent Expressa. Ove subote Advent Express dobit će posebnog putnika – svetog Nikolu! On u Portanovu dolazi s koferčićima punim slatkih nagrada za najmlađe, a pronaći ćete ga od 16 do 18 sati na jednoj od najsvečanijih adventskih stanica u centru.
Pozovite mališane, povedite obitelj i započnite blagdansku priču susretom s omiljenim zimskim gostom.
Portanova poklon kartica – poklon koji uvijek stiže na vrijeme. Blagdani su stigli, a s njima i poznata potraga za savršenim darom. Trčanje od trgovine do trgovine, popisi želja, gužve i vječno pitanje „Hoće li im se ovo svidjeti?“ – svi to dobro znamo. Zato je vrijeme da se ukrcate u vagon bez stresa!
Portanova poklon kartica poklon je koji nikada ne griješi: vi birate iznos, oni biraju poklon. Jedna kartica, bezbroj mogućnosti – idealan izbor za sve generacije i sve prigode. Dostupna je na Info pultu i na Portanova web shopu.
Radno vrijeme nedjeljom – sve prosinačke nedjelje su radne. Kako biste izbjegli blagdansku žurbu, imajte na umu da su sve nedjelje do kraja godine u Portanovi radne. Trgovački centar Portanova otvoren je nedjeljom od 9 do 21 sat, a na vrijeme provedeno u kupovini, šetnji ili obiteljskom druženju sada možete računati i vikendom.
Uskoro u Portanovi: Mystery Lux paketi. Stiže nešto što mnogi jedva čekaju – Mystery Lux dolazi u Portanovu! Od 8. do 13. prosinca u prizemlju, u prostoru pored Bershke, čeka vas jedinstveno iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa.
Jeste li se ikada zapitali što se nalazi u paketima koji nikada ne stignu na svoje odredište? Sada imate priliku saznati – i možda baš vi pronađete pravi mali blagdanski jackpot.
Mystery Lux zona otvara se u ponedjeljak, 8. prosinca u 12 sati, a radno vrijeme od 9. pa sve do 13. prosinca bit će od 10 do 21 sat.
Blagdanska čarolija putuje kroz Portanovu – ukrcajte se, sudjelujte i uživajte u prosincu punom darova, iznenađenja i posebnih trenutaka!
Subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati pronađite Advent Express hostese jer uz kupon koji dobijete od njih dobivate i duplu mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri.
Ukrcajte se u Portanova Advent Express i prepustite se blagdanskom putovanju koje svaki dan donosi iznenađenje, osmijeh i razlog više za radost.
Sveti Nikola stiže u Portanovu – vlakom Advent Expressa. Ove subote Advent Express dobit će posebnog putnika – svetog Nikolu! On u Portanovu dolazi s koferčićima punim slatkih nagrada za najmlađe, a pronaći ćete ga od 16 do 18 sati na jednoj od najsvečanijih adventskih stanica u centru.
Pozovite mališane, povedite obitelj i započnite blagdansku priču susretom s omiljenim zimskim gostom.
Portanova poklon kartica – poklon koji uvijek stiže na vrijeme. Blagdani su stigli, a s njima i poznata potraga za savršenim darom. Trčanje od trgovine do trgovine, popisi želja, gužve i vječno pitanje „Hoće li im se ovo svidjeti?“ – svi to dobro znamo. Zato je vrijeme da se ukrcate u vagon bez stresa!
Portanova poklon kartica poklon je koji nikada ne griješi: vi birate iznos, oni biraju poklon. Jedna kartica, bezbroj mogućnosti – idealan izbor za sve generacije i sve prigode. Dostupna je na Info pultu i na Portanova web shopu.
Radno vrijeme nedjeljom – sve prosinačke nedjelje su radne. Kako biste izbjegli blagdansku žurbu, imajte na umu da su sve nedjelje do kraja godine u Portanovi radne. Trgovački centar Portanova otvoren je nedjeljom od 9 do 21 sat, a na vrijeme provedeno u kupovini, šetnji ili obiteljskom druženju sada možete računati i vikendom.
Uskoro u Portanovi: Mystery Lux paketi. Stiže nešto što mnogi jedva čekaju – Mystery Lux dolazi u Portanovu! Od 8. do 13. prosinca u prizemlju, u prostoru pored Bershke, čeka vas jedinstveno iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa.
Jeste li se ikada zapitali što se nalazi u paketima koji nikada ne stignu na svoje odredište? Sada imate priliku saznati – i možda baš vi pronađete pravi mali blagdanski jackpot.
Mystery Lux zona otvara se u ponedjeljak, 8. prosinca u 12 sati, a radno vrijeme od 9. pa sve do 13. prosinca bit će od 10 do 21 sat.
Blagdanska čarolija putuje kroz Portanovu – ukrcajte se, sudjelujte i uživajte u prosincu punom darova, iznenađenja i posebnih trenutaka!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)