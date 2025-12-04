Žarko Tušek

Foto: OBŽ

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastruktureu utorak je u Osijeku otvorio, vrijednui s ukupno", rekao je Tušek. Dodao je kako će marina kao javni vez biti okrenuta turizmu i svima koji uživaju u Dravi.Ravnateljica Lučke uprave Osijekistaknula je da se pristanište sastoji od pet pontona. "", poručila je, dodajući da novo pristanište i šetnica čine „“ i doprinose vizuri grada.Tušek je u Osijeku obišao i radove u riječnoj luci, gdje se gradiza rasute terete s 240 metara obalnog pojasa te cestovnom i željezničkom infrastrukturom. Vrijednost investicije je gotovo 35 milijuna eura. "", rekao je, naglasivši važnost integracije svih vidova prometa.Podsjetio je da su se u Osijeku paralelno provodile i druge– od dovršetka koridora 5C do nabave novih tramvaja vrijednihte remonta podravske pruge Osijek–Koška, vrijednog gotovoRavnateljica Uprave unutarnje plovidbe i riječnog prometaistaknula je da se uz infrastrukturne projekte radi i na revitalizaciji Drave. "", rekla je, navodeći da se radi na podizanju klase plovnosti i osiguranju obrane od poplava, uz izradu projektne dokumentacije za prvih 13 kilometara toka.Prema riječima, interes građana za nove vezove je, a početkom iduće godine bit će raspisan natječaj za koncesionara.