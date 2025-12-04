Osijek dobio modernu riječnu marinu vrijednu 2,8 milijuna eura
04.12.2025. 9:45
Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u utorak je u Osijeku otvorio novo riječko pristanište – marinu Donji grad, vrijednu 2,8 milijuna eura i s ukupno 175 vezova.
"Riječ je o investiciji financiranoj iz državnog proračuna, koja će podići kvalitetu života građana Osijeka, onih koji su na poseban način vezani uz rijeku Dravu", rekao je Tušek. Dodao je kako će marina kao javni vez biti okrenuta turizmu i svima koji uživaju u Dravi.
Ravnateljica Lučke uprave Osijek Iva Horvat istaknula je da se pristanište sastoji od pet pontona. "Napokon su i građani Donjeg grada u Osijeku dobili pristanište koje će biti sigurno za privez njihovih čamaca", poručila je, dodajući da novo pristanište i šetnica čine „lijepu cjelinu“ i doprinose vizuri grada.
Tušek je u Osijeku obišao i radove u riječnoj luci, gdje se gradi novi terminal za rasute terete s 240 metara obalnog pojasa te cestovnom i željezničkom infrastrukturom. Vrijednost investicije je gotovo 35 milijuna eura. "Samim time podupiremo razvoj logistike i riječnog prijevoza kao jednog od isplativijih vidova prijevoza", rekao je, naglasivši važnost integracije svih vidova prometa.
Podsjetio je da su se u Osijeku paralelno provodile i druge velike investicije – od dovršetka koridora 5C do nabave novih tramvaja vrijednih 50 milijuna eura te remonta podravske pruge Osijek–Koška, vrijednog gotovo 30 milijuna eura.
Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe i riječnog prometa Duška Kunštek istaknula je da se uz infrastrukturne projekte radi i na revitalizaciji Drave. "Trenutačno je u tijeku projekt Integralno uređenje rijeke Drave", rekla je, navodeći da se radi na podizanju klase plovnosti i osiguranju obrane od poplava, uz izradu projektne dokumentacije za prvih 13 kilometara toka.
Prema riječima Ive Horvat, interes građana za nove vezove je velik, a početkom iduće godine bit će raspisan natječaj za koncesionara.
Foto: OBŽ
"Riječ je o investiciji financiranoj iz državnog proračuna, koja će podići kvalitetu života građana Osijeka, onih koji su na poseban način vezani uz rijeku Dravu", rekao je Tušek. Dodao je kako će marina kao javni vez biti okrenuta turizmu i svima koji uživaju u Dravi.
Ravnateljica Lučke uprave Osijek Iva Horvat istaknula je da se pristanište sastoji od pet pontona. "Napokon su i građani Donjeg grada u Osijeku dobili pristanište koje će biti sigurno za privez njihovih čamaca", poručila je, dodajući da novo pristanište i šetnica čine „lijepu cjelinu“ i doprinose vizuri grada.
Tušek je u Osijeku obišao i radove u riječnoj luci, gdje se gradi novi terminal za rasute terete s 240 metara obalnog pojasa te cestovnom i željezničkom infrastrukturom. Vrijednost investicije je gotovo 35 milijuna eura. "Samim time podupiremo razvoj logistike i riječnog prijevoza kao jednog od isplativijih vidova prijevoza", rekao je, naglasivši važnost integracije svih vidova prometa.
Podsjetio je da su se u Osijeku paralelno provodile i druge velike investicije – od dovršetka koridora 5C do nabave novih tramvaja vrijednih 50 milijuna eura te remonta podravske pruge Osijek–Koška, vrijednog gotovo 30 milijuna eura.
Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe i riječnog prometa Duška Kunštek istaknula je da se uz infrastrukturne projekte radi i na revitalizaciji Drave. "Trenutačno je u tijeku projekt Integralno uređenje rijeke Drave", rekla je, navodeći da se radi na podizanju klase plovnosti i osiguranju obrane od poplava, uz izradu projektne dokumentacije za prvih 13 kilometara toka.
Prema riječima Ive Horvat, interes građana za nove vezove je velik, a početkom iduće godine bit će raspisan natječaj za koncesionara.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)