Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom

migracije anorganskog arsena

nije u skladu

prestanu upotrebljavati

izvijestio je o opozivu proizvoda, 29 cm, EAN: 3858885652961, zbogProizvods Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.Iz trgovine pozivaju kupce daproizvod i izvrše njegov povrat u neku od Lonci&Poklopci maloprodajnih trgovina u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Varaždinu, Zadru i Ljubljani.Dobavljač: PRO-TRADE d.o.o., Zagreb (LONCI&POKLOPCI by Bajde)Zemlja podrijetla: Kina