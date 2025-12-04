Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom, 29 cm, EAN: 3858885652961, zbog migracije anorganskog arsena.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Iz trgovine pozivaju kupce da prestanu upotrebljavati proizvod i izvrše njegov povrat u neku od Lonci&Poklopci maloprodajnih trgovina u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Varaždinu, Zadru i Ljubljani.

Podaci o proizvodu:
Dobavljač: PRO-TRADE d.o.o., Zagreb (LONCI&POKLOPCI by Bajde)
Zemlja podrijetla: Kina


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




