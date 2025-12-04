Servisne informacije [4. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
04.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Prevladavat će oblačno, u prvom dijelu dana na kopnu magla. Već od jutra kiša povremeno u Dalmaciji i Lici. U drugom dijelu dana bit će je i u ostalim područjima. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 8:00 sati - Južna obilaznica 111/h, Južno predgrađe 10, 17, Rastanci 2
od 8:00 do 9:00 sati - Paška 2-40 par, 37-51 nep, 89-95 nep, 99-101 nep, Rapska 2-26 par, Srijemska ulica 123-131 nep, 135-147 nep
od 8:30 do 10:30 sati - Savska 1-35
od 8:30 do 11:00 sati - Plivska 2-58 par, 1-57 nep, Vinkovačka cesta 68, 68/k
od 10:00 do 12:30 sati - Bračka 26-48 par, 1-83 nep, Hvarska 5-11 nep, Martina Divalta 230, Paška 5-9 nep, Rapska 48-70 par, 55-75 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Kordunska 9-27 nep, Prenjska ulica 2-40 par, 17-27 nep, 35-43 nep,Cvečevska 22-68 par
od 13:30 do 14:00 sati - Južna obilaznica 111/h, Južno predgrađe 10, 17, Rastanci 2
od 10:45 do 13:15 sati - fFruškogorska 2-26 par, 58-72 par, 1-19 nep, 19/a, 53-63 nep, Vlašička 2-36
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [04.-10.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Drugo izdanje kampanje "16 dana aktivizma za borbu protiv rodno utemeljenog nasilja"
- Škola stranih jezika u Učilištu: besplatne radionice ususret Danu grada
- Projekt "ORG – Osječka radionica grafike 2025."
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- 36. Krležini dani - Tri dana. Tri večeri. Tri posve različite estetike.
- Kulturni centar Osijek ovoga tjedna: Šavovi, Kraj kojeg ne znaš i Šapice
- Muzej Slavonije Osijek: Adventski program "Tiha radost Betlehema"
- Advent u Donjem gradu - natjecanje u ukrašavanju 12 božićnih drvaca
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Karmele Vukov-Colić "Dolce vita“
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe "Triadica"
- Kritične zalihe krvi — potrebni darivatelji svih krvnih grupa
- FFOS: Predstavljanje knjige "Fikcija" i razgovor s književnicom Ivanom Bodrožić
- Mjesto gdje se susreću ideje koje mijenjaju svijet – Green Matrix Summit u Osijeku!
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
