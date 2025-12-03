Osijek dobiva laboratorij za igru: stiže LabOs – nova STEM igraonica koja mijenja pravila!
03.12.2025. 16:38
Osijek ovoga vikenda dobiva potpuno novu i jedinstvenu igraonicu – LabOs, moderni STEM centar za djecu koji se otvara u subotu, 6. prosinca 2025., u 12 sati, u Mallu Osijek. Riječ je o igraonici i rođendaonici koja spaja kreativnost, znanost i umjetnost u jedinstven koncept učenja kroz igru, a koja već na otvorenju donosi poseban, bogat program uz dolazak Svetog Nikole, nagrade za djecu i kutak za roditelje.
LabOs je poznat po svojim edukativnim programima koje provodi u vrtićima i školama, od rane matematike, logike, robotike i kodiranja, do likovnih i kreativnih aktivnosti te radionica usmjerenih na razvoj socio-emocionalnih vještina. Otvaranjem velike igraonice u Mallu Osijek, ovaj koncept dobiva novu dimenziju: interaktivni prostor u kojem djeca mogu slobodno istraživati, učiti i stvarati, ali kroz igru koja ih potiče na znatiželju, kretanje i razmišljanje.
Nova igraonica raspolaže brojnim atrakcijama, među kojima se ističu jedan od najboljih zidova za penjanje u regiji, veliki game room s PlayStationom i Nintendom, najveći šah u gradu, bogati LEGO kutak, logičke igre i mozgalice te razne motoričke aktivnosti poput boksa, streljaštva i tobogana. Poseban dio prostora čine mini ljekarna i mini veterinarska stanica, zamišljene kao poticajno okruženje u kojem djeca uče o empatiji, brizi za druge i osnovama zdravstvene i životinjske zaštite. Cijeli koncept igraonice razvijen je uz poseban naglasak na mentalno zdravlje djece, osjećaj sigurnosti i poticanje suradnje, kreativnosti i samopouzdanja.
Otvorenje ove subote donosi poseban cjelodnevni program. Osim kreativnih i STEM radionica, djecu očekuje druženje i fotografiranje sa Svetim Nikolom, pokloni za najbrže posjetitelje te niz radionica kao što su STEM, face painting i zajedničko oslikavanje platna te druga iznenađenja tijekom dana. Roditelji će imati svoj kutak uz piće dobrodošlice, a organizatori ističu kako žele da se cijela obitelj osjeća ugodno te da igraonica bude mjesto zajedničkog boravka, a ne samo dječje zone.
LabOs ujedno predstavlja i novu generaciju dječjih rođendana. Rođendanski paketi uključuju tematski uređenu rođendaonicu, STEM radionice, penjanje po stijeni, korištenje svih sadržaja igraonice, animaciju s dva animatora, digitalnu pozivnicu te fotografije i video proslave. Time se nudi potpuno organiziran, edukativan i drugačiji rođendan koji u isto vrijeme zabavlja i potiče razvoj dječjih vještina.
Otvorenje LabOsa u Mallu Osijek prilika je da roditelji i djeca iz prve ruke upoznaju prostor koji donosi novu energiju i potpuno novi pristup igri. Pozivamo velike i male da nam se pridruže ove subote, 6. prosinca, od 12 sati nadalje te otkriju zašto je LabOs mjesto koje će otvoriti novu eru dječje igre u Osijeku.
