ovoga vikenda dobiva potpuno, moderniza djecu koji se otvara u, u, u. Riječ je okoja spajau jedinstven koncept učenja kroz igru, a koja već na otvorenju donosi poseban, bogat program uz dolazak, nagrade za djecu i kutak za roditelje.LabOs je poznat po svojimkoje provodi u vrtićima i školama, od rane matematike, logike, robotike i kodiranja, do likovnih i kreativnih aktivnosti te radionica usmjerenih na razvoj socio-emocionalnih vještina. Otvaranjem velike igraonice u Mallu Osijek, ovaj koncept dobiva: interaktivni prostor u kojem djeca mogu slobodno istraživati, učiti i stvarati, ali kroz igru koja ih potiče na znatiželju, kretanje i razmišljanje.Nova igraonica raspolaže, među kojima se ističu jedan od najboljihu regiji,, najvećiu gradu, bogatite raznepoput boksa, streljaštva i tobogana. Poseban dio prostora čine, zamišljene kao poticajno okruženje u kojem djeca uče o empatiji, brizi za druge i osnovama zdravstvene i životinjske zaštite. Cijeli koncept igraonice razvijen je uz poseban naglasak na, osjećaj sigurnosti i poticanje suradnje, kreativnosti i samopouzdanja.Otvorenje ove subote donosi poseban. Osim kreativnih i STEM radionica, djecu očekuje druženje i fotografiranje sa Svetim Nikolom, pokloni za najbrže posjetitelje te niz radionica kao što su STEM, face painting i zajedničko oslikavanje platna te druga iznenađenja tijekom dana. Roditelji će imati svoj kutak uz piće dobrodošlice, a organizatori ističu kako žele da se cijela obitelj osjeća ugodno te da igraonica bude mjesto zajedničkog boravka, a ne samo dječje zone.LabOs ujedno predstavlja i. Rođendanski paketi uključujuuređenu rođendaonicu,, penjanje po stijeni, korištenje svih sadržaja igraonice, animaciju s dva animatora, digitalnu pozivnicu te fotografije i video proslave. Time se nudi potpuno organiziran, edukativan i drugačiji rođendan koji u isto vrijeme zabavlja i potiče razvoj dječjih vještina.Otvorenje LabOsa u Mallu Osijek prilika je da roditelji i djeca iz prve ruke upoznaju prostor koji donosi novu energiju i potpuno novi pristup igri. Pozivamo velike i male da nam se pridruže ove subote, 6. prosinca, od 12 sati nadalje te otkriju zašto je LabOs mjesto koje će otvoriti novu eru dječje igre u Osijeku.