Kritične zalihe krvi — potrebni darivatelji svih krvnih grupa
03.12.2025. 12:48
Crveni križ Osijek poziva darivatelje svih krvnih grupa da daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek (prostor suterena zgrade Ginekologije KBC-a Osijek), koji zbog izvanrednih potreba privremeno radi u produženom radnom vremenu:
- srijeda 3.12., 7:30 – 18:30
- četvrtak 4.12., 7:30 – 19:00
- petak 5.12, 7:30 – 18:30
- subota 6.12., 7:30 – 14:30
Uz redovne termine, pozivaju sve građane i na posebnu akciju darivanja krvi u TC Portanova u subotu, 6. prosinca 2025. od 16:00 – 19:00 sati.
Trenutačne zalihe krvi i krvnih pripravaka svih krvnih grupa dosegnule su kritičnu razinu zbog iznimno velike potrošnje. Stoga pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi da se odazovu ovom apelu kako bismo zajedno omogućili redovito liječenje svim pacijentima kojima je transfuzija nužna.
Posebno potiču sve one koji do sada nikada nisu darivali krv da iskoriste ovu priliku i pridruže se velikoj humanoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi.
Daruj krv. Spasi život.
