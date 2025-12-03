Crveni križ Osijek

poziva darivatelje svih krvnih grupa dana(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC-a Osijek), koji zbogprivremeno radi u produženom radnom vremenu:- srijeda 3.12., 7:30 – 18:30- četvrtak 4.12., 7:30 – 19:00- petak 5.12, 7:30 – 18:30- subota 6.12., 7:30 – 14:30Uz redovne termine, pozivaju sve građane i na posebnu akciju darivanja krvi uu subotu, 6. prosinca 2025. od 16:00 – 19:00 sati.Trenutačne zalihe krvi i krvnih pripravaka svih krvnih grupa dosegnule suzbog iznimno. Stoga pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi da se odazovu ovom apelu kako bismo zajedno omogućili redovito liječenje svim pacijentima kojima je transfuzija nužna.Posebno potiču sve one koji do sada nikada nisu darivali krv da iskoriste ovu priliku i pridruže se velikoj humanoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi.