Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Ovaj tjedan u Kulturnom centru Osijek:

Srijeda, 3. prosinca 2025.
19.00 sati - STRUČNO VODSTVO kroz izložbu "Šavovi" umjetnice Ane Mušćet.
Kroz izložbu vas vodi kustosica izložbe Valentina Radoš.
Ulaz slobodan.
[Lokacija: Galerija Kulturnog centra Osijek]

[Foto: Josip Pratnemer]


Subota, 6. prosinca 2025.
20.00 sati - KRAJ KOJEG NE ZNAŠ / akrobatsko-plesna predstava u izvedbi poznatog zagrebačkog Kolektiva suvremenog ciklusa Tricycle Trauma
Cijena ulaznice: 5 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra (pon-pet 8-22 sata) i online putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]

[Foto: Jahvo Joža]


Nedjelja, 7. prosinca 2025.
11.00 sati - Božićna predstava za djecu ŠAPICE Tekst: Slavko Sobin / Igraju: Katarina Baban i Slavko Sobin
Cijena ulaznica: 7 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-22 sata) i putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]

[Foto: Nextstage Teatar]


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pudle toy i teacup...
Neodoljive pudle toy i...
POSAO ZA KOJI VAM ...
Registracija je bespla...
Maltipoo vrhun...
Maltipoo vrhinske gene...
DJELATNIKE TRAŽIM...
Ag potražuje djelatnik...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:157

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa