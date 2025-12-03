Kulturni centar Osijek ovoga tjedna: Šavovi, Kraj kojeg ne znaš i Šapice
03.12.2025. 11:43
Ovaj tjedan u Kulturnom centru Osijek:
Srijeda, 3. prosinca 2025.
19.00 sati - STRUČNO VODSTVO kroz izložbu "Šavovi" umjetnice Ane Mušćet.
Kroz izložbu vas vodi kustosica izložbe Valentina Radoš.
Ulaz slobodan.
[Lokacija: Galerija Kulturnog centra Osijek]
[Foto: Josip Pratnemer]
Subota, 6. prosinca 2025.
20.00 sati - KRAJ KOJEG NE ZNAŠ / akrobatsko-plesna predstava u izvedbi poznatog zagrebačkog Kolektiva suvremenog ciklusa Tricycle Trauma
Cijena ulaznice: 5 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra (pon-pet 8-22 sata) i online putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]
[Foto: Jahvo Joža]
Nedjelja, 7. prosinca 2025.
11.00 sati - Božićna predstava za djecu ŠAPICE Tekst: Slavko Sobin / Igraju: Katarina Baban i Slavko Sobin
Cijena ulaznica: 7 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-22 sata) i putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]
[Foto: Nextstage Teatar]
Srijeda, 3. prosinca 2025.
19.00 sati - STRUČNO VODSTVO kroz izložbu "Šavovi" umjetnice Ane Mušćet.
Kroz izložbu vas vodi kustosica izložbe Valentina Radoš.
Ulaz slobodan.
[Lokacija: Galerija Kulturnog centra Osijek]
[Foto: Josip Pratnemer]
Subota, 6. prosinca 2025.
20.00 sati - KRAJ KOJEG NE ZNAŠ / akrobatsko-plesna predstava u izvedbi poznatog zagrebačkog Kolektiva suvremenog ciklusa Tricycle Trauma
Cijena ulaznice: 5 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra (pon-pet 8-22 sata) i online putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]
[Foto: Jahvo Joža]
Nedjelja, 7. prosinca 2025.
11.00 sati - Božićna predstava za djecu ŠAPICE Tekst: Slavko Sobin / Igraju: Katarina Baban i Slavko Sobin
Cijena ulaznica: 7 eura
Prodaja ulaznica: Porta Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-22 sata) i putem sustava Core-event.co
[Lokacija: Dvorana Franjo Krežma]
[Foto: Nextstage Teatar]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)