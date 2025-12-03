K

u

l

t

u

r

n

o

m

c

e

n

t

r

u

O

s

i

j

e

k

Srijeda , 3. prosinca 2025.

19.00 sati

[ Lokacija : Galerija Kulturnog centra Osijek]

[Foto: Josip Pratnemer]

Subota , 6. prosinca 2025.

20.00 sati

Core-event.co

[ Lokacija : Dvorana Franjo Krežma]

[Foto: Jahvo Joža]

Nedjelja , 7. prosinca 2025.

11.00 sati

Core-event.co

[ Lokacija : Dvorana Franjo Krežma]

[Foto: Nextstage Teatar]

Ovaj tjedan u- STRUČNO VODSTVO kroz izložbu "Šavovi" umjetnice Ane Mušćet.Kroz izložbu vas vodi kustosica izložbe Valentina Radoš.Ulaz slobodan.- KRAJ KOJEG NE ZNAŠ / akrobatsko-plesna predstava u izvedbi poznatog zagrebačkog Kolektiva suvremenog ciklusa Tricycle TraumaCijena ulaznice: 5 euraProdaja ulaznica: Porta Kulturnog centra (pon-pet 8-22 sata) i online putem sustava- Božićna predstava za djecu ŠAPICE Tekst: Slavko Sobin / Igraju: Katarina Baban i Slavko SobinCijena ulaznica: 7 euraProdaja ulaznica: Porta Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-22 sata) i putem sustava