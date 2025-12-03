Sivilo

promjenjivo

pretežno oblačno i maglovito

5°C

pretežno oblačno

magla

kiša

2°C

6°C

sunce

djelomice sunčano

7°C,

11°C

Tmurni oblaci

kiša

pretežno oblačno uz kišu

6°C

7°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

nas prati već nekoliko dana, a kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred nama?Danas će biti, u unutrašnjosti i. Dnevna temperatura do. U četvrtak, u prvom dijelu dana. Tijekom poslijepodneva je moguća. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU petak i subotu će napokon malo proviriti, ali na kratko. Bit će, u subotu će puhati slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura doa dnevna do, ali iočekuju nas u nedjelju. Bit će. Jutarnja temperatura do, a dnevna do