Sivilo ne popušta: Pred nama dani magle, kiše i tek kratkog predaha sa suncem
03.12.2025. 12:02
Sivilo nas prati već nekoliko dana, a kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred nama?
Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i maglovito. Dnevna temperatura do 5°C. U četvrtak pretežno oblačno, u prvom dijelu dana magla. Tijekom poslijepodneva je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.
U petak i subotu će napokon malo proviriti sunce, ali na kratko. Bit će djelomice sunčano, u subotu će puhati slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C.
Tmurni oblaci, ali i kiša očekuju nas u nedjelju. Bit će pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 7°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i maglovito. Dnevna temperatura do 5°C. U četvrtak pretežno oblačno, u prvom dijelu dana magla. Tijekom poslijepodneva je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.
U petak i subotu će napokon malo proviriti sunce, ali na kratko. Bit će djelomice sunčano, u subotu će puhati slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C.
Tmurni oblaci, ali i kiša očekuju nas u nedjelju. Bit će pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 7°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)