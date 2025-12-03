Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Sivilo nas prati već nekoliko dana, a kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred nama?

Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i maglovito. Dnevna temperatura do 5°C. U četvrtak pretežno oblačno, u prvom dijelu dana magla. Tijekom poslijepodneva je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.

U petak i subotu će napokon malo proviriti sunce, ali na kratko. Bit će djelomice sunčano, u subotu će puhati slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C.

Tmurni oblaci, ali i kiša očekuju nas u nedjelju. Bit će pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 7°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Crvene pudle, ...
Crvene pudle, muski št...
Japanska Akita, št...
Na prodaju štenci Japa...
Velški korgi Welsh...
Odgajivačnica Royal Ra...
Jazavicar prelepi ...
Na prodaju stenci jaze...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:213

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa