Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na graničnom prijelazu Ilok II, kontroliran je, vozač osobnog automobila registarskih oznaka Crne Gore. Izvršenim provjerama utvrđeno je da 69-godišnjak upravlja navedenim vozilom u vrijeme dok mu je izrečenakorištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske. Vozač jete mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna, zaštitna mjerakorištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.Istog dana, u Vinkovcima,je upravljao osobnim automobilom vinkovačkih registarskih oznaka za vrijeme dok mu je. Vozač jete mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.Također, oko 23,15 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, kontroliran je, vozač osobnog automobila slovenskih registarskih oznaka. Izvršenim provjerama utvrđeno je da 62-godišnjak upravlja navedenim vozilom dok mu je izrečenakorištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske. Vozač je isključen iz prometa te mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.