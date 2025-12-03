Unatoč zabrani, trojica ipak za volanom – svi sankcionirani
03.12.2025. 11:11
Na graničnom prijelazu Ilok II, kontroliran je 69-godišnji državljanin Crne Gore, vozač osobnog automobila registarskih oznaka Crne Gore. Izvršenim provjerama utvrđeno je da 69-godišnjak upravlja navedenim vozilom u vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske. Vozač je isključen iz prometa te mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 1320 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.
Istog dana, u Vinkovcima, 39-godišnjak je upravljao osobnim automobilom vinkovačkih registarskih oznaka za vrijeme dok mu je oduzeta vozačka dozvola. Vozač je isključen iz prometa te mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Također, oko 23,15 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, kontroliran je 62-godišnji državljanin Austrije, vozač osobnog automobila slovenskih registarskih oznaka. Izvršenim provjerama utvrđeno je da 62-godišnjak upravlja navedenim vozilom dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske. Vozač je isključen iz prometa te mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 1320 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
