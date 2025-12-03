Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Jutros nakon 7 sati u Vukovarskoj ulici došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su se sudarila tri vozila.

Zbog same prometne nesreće, ali i očevida blokirano je cijelo raskrižje (Vukovarska - Vijenac Ivana Meštrovića). Na terenu su bile sve hitne službe.

Nakon očevida bit će poznati detalji ove nesreće.

Iz osječkog KBC-a izvijestili su kako su tri osobe zaprimljene u Objedinjeni hitni bolnički prijam s teškim tjelesnim ozljedama te slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje.



Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




