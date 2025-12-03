Teška prometna nesreća u Vukovarskoj ulici: intervenirale sve hitne službe
03.12.2025. 10:05
Jutros nakon 7 sati u Vukovarskoj ulici došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su se sudarila tri vozila.
Zbog same prometne nesreće, ali i očevida blokirano je cijelo raskrižje (Vukovarska - Vijenac Ivana Meštrovića). Na terenu su bile sve hitne službe.
Nakon očevida bit će poznati detalji ove nesreće.
Iz osječkog KBC-a izvijestili su kako su tri osobe zaprimljene u Objedinjeni hitni bolnički prijam s teškim tjelesnim ozljedama te slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
