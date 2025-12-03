Vukovarskoj ulici

teške prometne nesreće

tri vozila

blokirano

Objedinjeni hitni bolnički prijam

teškim tjelesnim ozljedama

kirurško zbrinjavanje

Jutros nakon 7 sati udošlo je dou kojoj su se sudarilaZbog same prometne nesreće, ali i očevidaje cijelo raskrižje (Vukovarska - Vijenac Ivana Meštrovića). Na terenu su bile sve hitne službe.Nakon očevida bit će poznati detalji ove nesreće.Iz osječkog KBC-a izvijestili su kako su tri osobe zaprimljene ute slijedi njihovo daljnje