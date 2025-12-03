Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda - TLAČENICA 500-600g, LOT P-25/812, upotrijebiti do 16.01.2026., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu
Proizvođač: Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz, vl. Mario Presečki, Krapina


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Prodajem 11 ha voc...
Prodajem 11 ha vocnjak...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Pomeranci vrhunsko...
Pomeranci top kvalitet...
9 tjedana stari pr...
Naše bebe marmozeti ma...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:200

Registrirani online (1): NameNo


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa