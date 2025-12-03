Državni inspektorat Republike Hrvatske

TLAČENICA 500-600g

Listeria monocytogenes

nije u skladu

izvijestio je o opozivu proizvoda -, LOT P-25/812, upotrijebiti do 16.01.2026., zbog utvrđene bakterijeProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Proizvođač: Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz, vl. Mario Presečki, Krapina