Svečana sjednica Gradskog vijeća: Osijek u znaku tradicije, razvoja i zajedništva
03.12.2025. 8:15
Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća u utorak je u osječkoj koncertnoj Dvorani "Franjo Krežma” obilježen Dan grada Osijeka, ujedno i 239. obljetnica ujedinjenja nekadašnjih zasebnih gradskih dijelova: Tvrđe, Gornjeg i Donjeg grada.
Uz brojne uzvanike iz javnog, političkog, gospodarskog, znanstvenog, vjerskog i kulturnog života, sjednici su s predstavnicima Grada Osijeka na čelu s gradonačelnikom Ivanom Radićem nazočili i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je Osijek ušao u ovu godinu s rekordnim proračunom vrijednim 227 milijuna eura.
„S ponosom možemo reći da je to najveći proračun u povijesti grada“, poručio je gradonačelnik Radić čestitajući svim građankama i građanima rođendan Osijeka podsjetivši na 2. prosinca kao datum ujedinjenja Gornjeg grada, Donjeg grada i Tvrđe.
Prije svečane sjednice započela je izgradnja 206 stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje, čija će cijena biti ispod tržišne, a radovi bi trebali završiti u roku od 18 mjeseci. Gradonačelnik je naglasio kako upravo ovi projekti potvrđuju razvojni karakter proračuna, koji je velikom većinom podržan u Gradskom vijeću.
„Brojke govore same za sebe. Osijek bilježi najveći investicijski zamah u novijoj hrvatskoj povijesti“, rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako se čak 45 milijuna eura osigurava iz fondova Europske unije. Istaknuo je i kako je Osijek već četiri godine među tri hrvatska grada koja povlače najviše europskih sredstava.
Među ključnim ulaganjima koja slijede u idućem razdoblju su dovršetak kupališta Copacabana i gradskih bazena, izgradnja nove tržnice i nove knjižnice, uređenje parka Zrinjevac te energetska obnova dvorane Zrinjevac. Nakon izgradnje pet vrtića, planirana su još dva, a gradonačelnik je naglasio kako „svako osječko dijete sada ima mjesto u vrtiću“ te da više nema lista čekanja.
Najavljena su i najveća ulaganja u školstvo u posljednjih nekoliko desetljeća: jedna nova škola, dogradnja pet škola i izgradnja čak 13 školsko-sportskih dvorana, kao i uspostava centralne kuhinje, prve takve u Hrvatskoj, iz koje će se distribuirati obroci u sve gradske škole.
Od velikih infrastrukturnih projekata izdvojio je uređenje Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju, investicija procijenjena na 40 milijuna eura, kao i nastavak projekta osječke promenade, koja će se proširiti sve do Višnjevca.
Nakon što je Osijek dobio 10 novih niskopodnih tramvaja i potpisao sporazum o nabavi još 10, očekuje se i dolazak 19 novih električnih autobusa u studenom iduće godine.
„Ulicama će voziti isključivo novi tramvaji i autobusi“, rekao je gradonačelnik Radić, istaknuvši i nastavak mjere besplatnog prijevoza za umirovljenike i onkološke bolesnike, kao i kontinuirano ulaganje u pomoćnike u nastavi te poticanje najboljih učenika, maturanata i studenata.
„Nastavit ćemo graditi Osijek kao grad budućnosti i grad za sve generacije“, zaključio je Radić te dodao kako je njegova osobna želja da Osijek nastavi rasti, privlačiti ljude i biti grad uključivosti i ravnopravnih mogućnosti za sve.
Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako Osijek danas zauzima ulogu koju je oduvijek trebao imati – ključnog centra Slavonije i istoka Hrvatske.
„Osijek je postao centar političke, gospodarske, društvene i kulturne moći na istoku države. Postao je pokretač razvoja i primjer kako se radi i ispunjava povjerenje građana“, poručio je.
Podsjetio je i na povijesnu ulogu Osijeka 1991. godine, naglasivši da Hrvatska ne bi bila ista bez snage i odlučnosti Osječana koji su tada branili istočni dio države. Istaknuo je da Vlada RH i Ministarstvo obrane nastavljaju podržavati razvoj Osijeka, u stalnoj suradnji s gradonačelnikom Radićem.
Čestitao je gradskom vodstvu i svim zaposlenicima Grada Osijeka te naglasio kako se Osijek i Osječko-baranjska županija u cijeloj Hrvatskoj navode kao primjer dobrog upravljanja i razvoja.
„Naša je obveza opravdati povjerenje koje smo dobili. Osijek je grad nade, grad mladih, grad perspektive i danas je primjer mnogima“, zaključio je ministar.
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak zahvalila je svima koji sudjeluju u razvoju grada te istaknula kako je Osijek danas grad perspektive i mladih ljudi, u kojem svatko može pronaći svoje mjesto.
Navela je niz strateških projekata ostvarenih u suradnji – Gospodarski centar, Regionalni distributivni centar za voće i povrće, 1. gimnaziju i druge.
„Naš najvrjedniji resurs je naš narod. Imamo dužnost ulagati, razvijati i čuvati naš grad, našu županiju i našu Hrvatsku“, naglasila je Tramišak.
Svečana sjednica završila je zajedničkom porukom: Osijek je grad koji se snažno razvija, koji koristi prilike i koji je postao primjer drugim sredinama. Uz suradnju Grada, Županije i Vlade RH, istok Hrvatske ulazi u razdoblje značajnih ulaganja i ubrzanog rasta.
Proslava Dana grada Osijeka započela je tradicionalnom budnicom u osam sati ujutro, kada su pod krošnjama ginka na Trgu Sv. Trojstva članovi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog i glazbenog društva Zrinski zapjevali "Moj Osijek”, himnu grada, i druge prigodne pjesme.
U sklopu duhovnog dijela programa obilježavanja Dana grada Osijeka, u franjevačkoj crkvi Sv. Križa u Tvrđi, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić položili su cvijeće pred kip Gospe Osječke, čuvarice grada.
Tekst i foto: Osijek.hr
Uz brojne uzvanike iz javnog, političkog, gospodarskog, znanstvenog, vjerskog i kulturnog života, sjednici su s predstavnicima Grada Osijeka na čelu s gradonačelnikom Ivanom Radićem nazočili i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je Osijek ušao u ovu godinu s rekordnim proračunom vrijednim 227 milijuna eura.
„S ponosom možemo reći da je to najveći proračun u povijesti grada“, poručio je gradonačelnik Radić čestitajući svim građankama i građanima rođendan Osijeka podsjetivši na 2. prosinca kao datum ujedinjenja Gornjeg grada, Donjeg grada i Tvrđe.
Prije svečane sjednice započela je izgradnja 206 stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje, čija će cijena biti ispod tržišne, a radovi bi trebali završiti u roku od 18 mjeseci. Gradonačelnik je naglasio kako upravo ovi projekti potvrđuju razvojni karakter proračuna, koji je velikom većinom podržan u Gradskom vijeću.
„Brojke govore same za sebe. Osijek bilježi najveći investicijski zamah u novijoj hrvatskoj povijesti“, rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako se čak 45 milijuna eura osigurava iz fondova Europske unije. Istaknuo je i kako je Osijek već četiri godine među tri hrvatska grada koja povlače najviše europskih sredstava.
Među ključnim ulaganjima koja slijede u idućem razdoblju su dovršetak kupališta Copacabana i gradskih bazena, izgradnja nove tržnice i nove knjižnice, uređenje parka Zrinjevac te energetska obnova dvorane Zrinjevac. Nakon izgradnje pet vrtića, planirana su još dva, a gradonačelnik je naglasio kako „svako osječko dijete sada ima mjesto u vrtiću“ te da više nema lista čekanja.
Najavljena su i najveća ulaganja u školstvo u posljednjih nekoliko desetljeća: jedna nova škola, dogradnja pet škola i izgradnja čak 13 školsko-sportskih dvorana, kao i uspostava centralne kuhinje, prve takve u Hrvatskoj, iz koje će se distribuirati obroci u sve gradske škole.
Od velikih infrastrukturnih projekata izdvojio je uređenje Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju, investicija procijenjena na 40 milijuna eura, kao i nastavak projekta osječke promenade, koja će se proširiti sve do Višnjevca.
Nakon što je Osijek dobio 10 novih niskopodnih tramvaja i potpisao sporazum o nabavi još 10, očekuje se i dolazak 19 novih električnih autobusa u studenom iduće godine.
„Ulicama će voziti isključivo novi tramvaji i autobusi“, rekao je gradonačelnik Radić, istaknuvši i nastavak mjere besplatnog prijevoza za umirovljenike i onkološke bolesnike, kao i kontinuirano ulaganje u pomoćnike u nastavi te poticanje najboljih učenika, maturanata i studenata.
„Nastavit ćemo graditi Osijek kao grad budućnosti i grad za sve generacije“, zaključio je Radić te dodao kako je njegova osobna želja da Osijek nastavi rasti, privlačiti ljude i biti grad uključivosti i ravnopravnih mogućnosti za sve.
Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako Osijek danas zauzima ulogu koju je oduvijek trebao imati – ključnog centra Slavonije i istoka Hrvatske.
„Osijek je postao centar političke, gospodarske, društvene i kulturne moći na istoku države. Postao je pokretač razvoja i primjer kako se radi i ispunjava povjerenje građana“, poručio je.
Podsjetio je i na povijesnu ulogu Osijeka 1991. godine, naglasivši da Hrvatska ne bi bila ista bez snage i odlučnosti Osječana koji su tada branili istočni dio države. Istaknuo je da Vlada RH i Ministarstvo obrane nastavljaju podržavati razvoj Osijeka, u stalnoj suradnji s gradonačelnikom Radićem.
Čestitao je gradskom vodstvu i svim zaposlenicima Grada Osijeka te naglasio kako se Osijek i Osječko-baranjska županija u cijeloj Hrvatskoj navode kao primjer dobrog upravljanja i razvoja.
„Naša je obveza opravdati povjerenje koje smo dobili. Osijek je grad nade, grad mladih, grad perspektive i danas je primjer mnogima“, zaključio je ministar.
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak zahvalila je svima koji sudjeluju u razvoju grada te istaknula kako je Osijek danas grad perspektive i mladih ljudi, u kojem svatko može pronaći svoje mjesto.
Navela je niz strateških projekata ostvarenih u suradnji – Gospodarski centar, Regionalni distributivni centar za voće i povrće, 1. gimnaziju i druge.
„Naš najvrjedniji resurs je naš narod. Imamo dužnost ulagati, razvijati i čuvati naš grad, našu županiju i našu Hrvatsku“, naglasila je Tramišak.
Svečana sjednica završila je zajedničkom porukom: Osijek je grad koji se snažno razvija, koji koristi prilike i koji je postao primjer drugim sredinama. Uz suradnju Grada, Županije i Vlade RH, istok Hrvatske ulazi u razdoblje značajnih ulaganja i ubrzanog rasta.
Proslava Dana grada Osijeka započela je tradicionalnom budnicom u osam sati ujutro, kada su pod krošnjama ginka na Trgu Sv. Trojstva članovi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog i glazbenog društva Zrinski zapjevali "Moj Osijek”, himnu grada, i druge prigodne pjesme.
U sklopu duhovnog dijela programa obilježavanja Dana grada Osijeka, u franjevačkoj crkvi Sv. Križa u Tvrđi, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić položili su cvijeće pred kip Gospe Osječke, čuvarice grada.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)