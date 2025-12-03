Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća

u utorak je u osječkoj koncertnoj Dvorani "Franjo Krežma” obilježen, ujedno iujedinjenja nekadašnjih zasebnih gradskih dijelova:Uz brojne uzvanike iz, sjednici su s predstavnicima Grada Osijeka na čelu s gradonačelnikomnazočili i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, te županica Osječko-baranjske županijeGradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je Osijek ušao u ovu godinu s rekordnim proračunom vrijednim“, poručio je gradonačelnik Radić čestitajući svim građankama i građanima rođendan Osijeka podsjetivši na 2. prosinca kao datum ujedinjenja Gornjeg grada, Donjeg grada i Tvrđe.Prije svečane sjednice započela je izgradnjaprema, čija će cijena biti ispod tržišne, a radovi bi trebali završiti u roku od 18 mjeseci. Gradonačelnik je naglasio kako upravo ovi projekti potvrđuju razvojni karakter proračuna, koji je velikom većinom podržan u Gradskom vijeću.“, rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako se čak 45 milijuna eura osigurava iz fondova. Istaknuo je i kako je Osijek već četiri godine među tri hrvatska grada koja povlačeMeđu ključnim ulaganjima koja slijede u idućem razdoblju su dovršetak. Nakon izgradnje, planirana su još, a gradonačelnik je naglasio kako „“ te da više nema lista čekanja.Najavljena su iu školstvo u posljednjih nekoliko desetljeća: jedna nova škola, dogradnja pet škola i izgradnja čak 13 školsko-sportskih dvorana, kao i uspostava centralne kuhinje, prve takve u Hrvatskoj, iz koje će se distribuirati obroci u sve gradske škole.Odizdvojio je uređenje Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju, investicija procijenjena na 40 milijuna eura, kao i nastavak projekta osječke promenade, koja će se proširiti sve do Višnjevca.Nakon što je Osijek dobioi potpisao sporazum o nabavi još 10, očekuje se i dolazaku studenom iduće godine.“, rekao je gradonačelnik Radić, istaknuvši i nastavak mjereza umirovljenike i onkološke bolesnike, kao i kontinuirano ulaganje u pomoćnike u nastavi te poticanje najboljih učenika, maturanata i studenata.“, zaključio je Radić te dodao kako je njegova osobna želja da Osijek nastavi rasti, privlačiti ljude i biti grad uključivosti i ravnopravnih mogućnosti za sve.Potpredsjednik Vlade RH i ministar obraneistaknuo je kako Osijek danas zauzima ulogu koju je oduvijek trebao imati – ključnog centra Slavonije i istoka Hrvatske.“, poručio je.Podsjetio je i na povijesnu ulogu Osijeka 1991. godine, naglasivši da Hrvatskabez snage i odlučnosti Osječana koji su tada branili istočni dio države. Istaknuo je da Vlada RH i Ministarstvo obrane nastavljaju podržavati razvoj Osijeka, u stalnoj suradnji s gradonačelnikom Radićem.Čestitao je gradskom vodstvu i svim zaposlenicima Grada Osijeka te naglasio kako se Osijek i Osječko-baranjska županija u cijeloj Hrvatskoj navode kao primjer dobrog upravljanja i razvoja.“, zaključio je ministar.Županica Osječko-baranjske županijezahvalila je svima koji sudjeluju u razvoju grada te istaknula kako je Osijek danas grad perspektive i mladih ljudi, u kojem svatko može pronaći svoje mjesto.Navela je niz strateških projekata ostvarenih u suradnji –i druge.“, naglasila je Tramišak.Svečana sjednica završila je zajedničkom porukom:Proslava Dana grada Osijeka započela je tradicionalnomu osam sati ujutro, kada su pod krošnjama ginka na Trgu Sv. Trojstva članovizapjevali "Moj Osijek”, himnu grada, i druge prigodne pjesme.U sklopu duhovnog dijela programa obilježavanja Dana grada Osijeka, u franjevačkoj crkvi Sv. Križa u Tvrđi, zamjenik gradonačelnikai predsjednik Gradskog vijećapoložili su cvijeće pred kip Gospe Osječke, čuvarice grada.