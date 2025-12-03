Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća u utorak je u osječkoj koncertnoj Dvorani "Franjo Krežma” obilježen Dan grada Osijeka, ujedno i 239. obljetnica ujedinjenja nekadašnjih zasebnih gradskih dijelova: Tvrđe, Gornjeg i Donjeg grada.

Uz brojne uzvanike iz javnog, političkog, gospodarskog, znanstvenog, vjerskog i kulturnog života, sjednici su s predstavnicima Grada Osijeka na čelu s gradonačelnikom Ivanom Radićem nazočili i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.

Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je Osijek ušao u ovu godinu s rekordnim proračunom vrijednim 227 milijuna eura.

S ponosom možemo reći da je to najveći proračun u povijesti grada“, poručio je gradonačelnik Radić čestitajući svim građankama i građanima rođendan Osijeka podsjetivši na 2. prosinca kao datum ujedinjenja Gornjeg grada, Donjeg grada i Tvrđe.

Prije svečane sjednice započela je izgradnja 206 stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje, čija će cijena biti ispod tržišne, a radovi bi trebali završiti u roku od 18 mjeseci. Gradonačelnik je naglasio kako upravo ovi projekti potvrđuju razvojni karakter proračuna, koji je velikom većinom podržan u Gradskom vijeću.

Brojke govore same za sebe. Osijek bilježi najveći investicijski zamah u novijoj hrvatskoj povijesti“, rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako se čak 45 milijuna eura osigurava iz fondova Europske unije. Istaknuo je i kako je Osijek već četiri godine među tri hrvatska grada koja povlače najviše europskih sredstava.

Među ključnim ulaganjima koja slijede u idućem razdoblju su dovršetak kupališta Copacabana i gradskih bazena, izgradnja nove tržnice i nove knjižnice, uređenje parka Zrinjevac te energetska obnova dvorane Zrinjevac. Nakon izgradnje pet vrtića, planirana su još dva, a gradonačelnik je naglasio kako „svako osječko dijete sada ima mjesto u vrtiću“ te da više nema lista čekanja.

Najavljena su i najveća ulaganja u školstvo u posljednjih nekoliko desetljeća: jedna nova škola, dogradnja pet škola i izgradnja čak 13 školsko-sportskih dvorana, kao i uspostava centralne kuhinje, prve takve u Hrvatskoj, iz koje će se distribuirati obroci u sve gradske škole.

Od velikih infrastrukturnih projekata izdvojio je uređenje Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju, investicija procijenjena na 40 milijuna eura, kao i nastavak projekta osječke promenade, koja će se proširiti sve do Višnjevca.

Nakon što je Osijek dobio 10 novih niskopodnih tramvaja i potpisao sporazum o nabavi još 10, očekuje se i dolazak 19 novih električnih autobusa u studenom iduće godine.

Ulicama će voziti isključivo novi tramvaji i autobusi“, rekao je gradonačelnik Radić, istaknuvši i nastavak mjere besplatnog prijevoza za umirovljenike i onkološke bolesnike, kao i kontinuirano ulaganje u pomoćnike u nastavi te poticanje najboljih učenika, maturanata i studenata.

Nastavit ćemo graditi Osijek kao grad budućnosti i grad za sve generacije“, zaključio je Radić te dodao kako je njegova osobna želja da Osijek nastavi rasti, privlačiti ljude i biti grad uključivosti i ravnopravnih mogućnosti za sve.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako Osijek danas zauzima ulogu koju je oduvijek trebao imati – ključnog centra Slavonije i istoka Hrvatske.

Osijek je postao centar političke, gospodarske, društvene i kulturne moći na istoku države. Postao je pokretač razvoja i primjer kako se radi i ispunjava povjerenje građana“, poručio je.

Podsjetio je i na povijesnu ulogu Osijeka 1991. godine, naglasivši da Hrvatska ne bi bila ista bez snage i odlučnosti Osječana koji su tada branili istočni dio države. Istaknuo je da Vlada RH i Ministarstvo obrane nastavljaju podržavati razvoj Osijeka, u stalnoj suradnji s gradonačelnikom Radićem.

Čestitao je gradskom vodstvu i svim zaposlenicima Grada Osijeka te naglasio kako se Osijek i Osječko-baranjska županija u cijeloj Hrvatskoj navode kao primjer dobrog upravljanja i razvoja.

Naša je obveza opravdati povjerenje koje smo dobili. Osijek je grad nade, grad mladih, grad perspektive i danas je primjer mnogima“, zaključio je ministar.

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak zahvalila je svima koji sudjeluju u razvoju grada te istaknula kako je Osijek danas grad perspektive i mladih ljudi, u kojem svatko može pronaći svoje mjesto.

Navela je niz strateških projekata ostvarenih u suradnji – Gospodarski centar, Regionalni distributivni centar za voće i povrće, 1. gimnaziju i druge.

Naš najvrjedniji resurs je naš narod. Imamo dužnost ulagati, razvijati i čuvati naš grad, našu županiju i našu Hrvatsku“, naglasila je Tramišak.

Svečana sjednica završila je zajedničkom porukom: Osijek je grad koji se snažno razvija, koji koristi prilike i koji je postao primjer drugim sredinama. Uz suradnju Grada, Županije i Vlade RH, istok Hrvatske ulazi u razdoblje značajnih ulaganja i ubrzanog rasta.

Proslava Dana grada Osijeka započela je tradicionalnom budnicom u osam sati ujutro, kada su pod krošnjama ginka na Trgu Sv. Trojstva članovi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog i glazbenog društva Zrinski zapjevali "Moj Osijek”, himnu grada, i druge prigodne pjesme.

U sklopu duhovnog dijela programa obilježavanja Dana grada Osijeka, u franjevačkoj crkvi Sv. Križa u Tvrđi, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić položili su cvijeće pred kip Gospe Osječke, čuvarice grada.


Tekst i foto: Osijek.hr


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mini Jazavičar pre...
Odgajivacnica pasa “Ha...
Američka Akita
Odgaivačnica pasa Urag...
Preslatke crvene p...
Preslatke crvene pudle...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:234

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa