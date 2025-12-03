Servisne informacije [2. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i maglovito. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Dubrovačka 18/a-24, 25-29 nep, 29/a, 31
od 8:30 do 11:30 sati - Sljemenska ulica 1/a, 3-13 nep, 13/a, 15, 15/a, 15/b, 15/c, 15/d, 17-35 nep, Snježnička ulica 2-22 par, 1-29 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Martina Divalta 77-81 nep, 85-107 nep
od 12:00 do 14:00 sati - Diljska 2, 2/a, 4-42 par, 1-29 nep, 33, Kapelska ulica 2-16 par, 22, 22/a, 22/b, 24, 28-30 par, 30/a, 32, 32/a, 34-42 par, 23-33 nep, 33/a, 37, 37/a, Kolodvorska 36, 36/a, 38-56 par, Marjanska ulica 42-60 par, 41-61 nep, Mlinska 68-92 par, 59-63nep,63/a, 65-81 nep, 85-91 nep, 95, Plješevička 2-8 par, 8/a, 10-16 par, 16/a, 16/b, 16/c, 16/d, 16/e, 1-9 nep, 15-19 nep, 19/a, 19/b, 21-31 nep, 31/a
Dalj
od 8:30 do 12:00 sati - Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Petra Kovčalije Pere 64, 68-72 par, 76-78 par, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 4-6 par, 3, 3/a, 7, 7/a
Brijest
od 8:30 do 11:00 sati - Dobra ulica 2-26 par, 1-23 nep, Ulica Vojlovica 2-20 par, 1-21 nep, Usorska ulica 34-50 par, 19-47 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Mala Bee bee: Nova blagdanska čarolija u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića
Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]
Događaji:
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Blagdanski kamion s Djedom Mrazom stiže u Osijek!
- FFOS: Promocija zbornika radova "Ljudi s margine"
- FFOS: Predavanje "Predavanje "Rotwelsch - tajni jezik srednjovjekovnih lupeža i prosjaka"
- Drugo izdanje kampanje "16 dana aktivizma za borbu protiv rodno utemeljenog nasilja"
- Kineziološki fakultet Osijek: Predavanje/Radionica "Oslobodi svoj glas"
- Škola stranih jezika u Učilištu: besplatne radionice ususret Danu grada
- Projekt "ORG – Osječka radionica grafike 2025."
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
