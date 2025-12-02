potpisivanja povelje i polaganja kamena temeljca

206 POS stanova

Ivan Radić

Branko Bačić

Nataša Tramišak

Dragan Hristov

najbolji način

Riječ je o projektu izgradnje 206 stanova ukupne vrijednosti 28 milijuna eura, u kojem Grad Osijek sudjeluje s 3,5 milijuna eura i osigurava sve priključke i potrebnu infrastrukturu

Stanovi će biti znatno povoljniji od tržišne cijene, što nas posebno veseli i razlog je zbog kojeg smo se uključili u ovaj projekt. Lokacija je raskrižje Vinkovačke i Dunavske ulice, a rok izgradnje 18 mjeseci

najveći proračun

Ovim projektom mladim sugrađanima omogućujemo rješavanje stambenog pitanja. Uz rad, stanovanje je temelj opstanka, ostanka i povratka mladih u Slavoniju i u sam grad Osijek.

ne realizira

9.000 stanova

državne poticaje

APN je proveo postupke javne nabave, osigurao zemljište i poticajna sredstva u iznosu od sedam milijuna eura, dok će Grad Osijek osigurati komunalnu infrastrukturu te bespovratno sufinancirati projekt s 3,5 milijuna eura. Predviđeni rok izgradnje je 18 mjeseci, a prodajna cijena po četvornom metru iznosit će 2.103 eura

uručenja ključeva

predanom radu

Stambeno pitanje jedno je od velikih i gorućih pitanja, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. Ovakvi projekti izvrstan su primjer kako gradovi, općine i država mogu ostvariti značajan iskorak kako bi se mladima olakšao put do vlastitoga doma. Čestitam svima još jednom

Tekst i foto: Osijek.hr

Svečanim činomu Osijeku je u utorak, na Dan grada, započela izgradnja višestambene zgrade s ukupno, najveće investicije društveno poticajne stanogradnje u gradu u posljednjih nekoliko desetljeća.Svečanosti su nazočili gradonačelnik Osijeka, potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, županica Osječko-baranjske županijete ravnatelj APN-aGradonačelnik Ivan Radić naglasio je kako je polaganje kamena temeljcada se obilježi Dan grada Osijeka.”, istaknuo je gradonačelnik Radić.”, dodao je.Naveo je i da je Grad Osijek nedavno usvojiou svojoj povijesti te da brojni projekti potvrđuju kontinuirani rast i razvoj grada.Potpredsjednik Vlade RH i ministar Branko Bačić čestitao je Dan grada svim građankama i građanima Osijeka, a posebno gradonačelniku i gradskoj upravi na svemu što je u proteklom razdoblju učinjeno za razvoj grada i bolju kvalitetu života u Osijeku.Naglasio je da se nigdje u Slavonijitoliko stambenih projekata kao u Osijeku te da je s ovih 206 stanova te dodatnim programima, samo na području Osječko-baranjske županije osigurana izgradnja ukupno 317 novih stanova.Bačić je podsjetio kako Nacionalni plan stambene politike predviđa izgradnjuu idućih pet godina, jednako kao i u prethodnih 23 godine, što predstavlja ambiciozan, ali nužan cilj.Najavio je i novi program priuštivog najma, kojim se želi potaknuti vlasnike praznih stanova da ih stave na tržište uz, čime bi se mladim građanima osigurala pristupačnija stanarina.Ravnatelj APN-a Dragan Hristov izvijestio je kako osječki projekt obuhvaća tri građevinske cjeline, jednu podzemnu i pet do šest nadzemnih etaža, ukupne neto korisne površine gotovo 16.000 m².”, kazao je Hristov.Poželio je uspješan rad svim sudionicima gradnje te izrazio očekivanje da će se za godinu i pol ponovno okupiti radibudućim vlasnicima.Županica Nataša Tramišak čestitala je građanima Dan grada te Gradu Osijeku i gradonačelniku nau realizaciji projekta. Posebno je zahvalila Vladi RH i ministru Bačiću na širenju programa stambene politike koji omogućuju dostupno stanovanje mladim obiteljima.”, poručila je županica Tramišak.