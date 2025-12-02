Najteži prometni prekršaji sve češće završavaju oduzimanjem vozila
02.12.2025. 12:15
Na području nadležnosti Postaje prometne policije Osijek u jedanaest mjeseci do 1. prosinca 2025. godine privremeno je oduzeto 28 vozila, što predstavlja najveći broj privremeno oduzetih vozila u posljednjih pet godina, odnosno od početka primjene odredbe iz članka 229. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (2020. = 2 oduzeta vozila, 2021. = 8, 2022. = 11, 2023. = 19, 2024. = 15), izvijestili su iz policije.
Na području cijele Policijske uprave osječko-baranjske samo ove godine privremeno je oduzeto ukupno 75 vozila.
iz policije podsjećaju, vozilo kojim je vozač upravljao privremeno se oduzima do donošenja odluke o prekršaju ako je vozač već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za najteže prometne prekršaje.
Najtežim prekršajima smatraju se oni koji su najčešći uzrok teških stradavanja u cestovnom prometu, među kojima su:
- prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,
- vožnja u suprotnom smjeru na brzim cestama i autocestama,
- namjeran prolazak kroz crveno svjetlo,
- odbijanje ispitivanja na prisutnost alkohola te droga i lijekova,
- upravljanje s više od 1,5 g/kg alkohola u krvi,
- upravljanje dok je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova,
- upravljanje vozilom nakon što je vozač prethodno isključen iz prometa ili mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola.
Od ukupnog broja privremeno oduzetih vozila:
- 23 su osobna automobila,
- 4 teretna automobila,
- 1 moped.
Sva vozila su privremeno oduzeta u slučajevima specijalnog recidiva, odnosno višestrukog ponavljanja najtežih oblika prometnih prekršaja.
Do sada je prema odlukama nadležnih Općinskih sudova:
- osam vozila trajno oduzeto,
- dva vozila su vraćena vlasnicima,
- dok su ostali sudski postupci još uvijek u tijeku.
Trajno oduzeta vozila postala su vlasništvo Republike Hrvatske.
Policija će nastaviti pojačano nadzirati promet i tijekom prosinca, Posebno tijekom povećanog gužvi u vrijeme blagdana.
Naš je prioritet zaštita života i sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Oduzimanje vozila krajnja je, ali nužna mjera u slučajevima kada pojedinci uporno krše propise i ugrožavaju ostale sudionike u prometu, kažu iz policije.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
