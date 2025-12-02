Postaje prometne policije Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na području nadležnostiu jedanaest mjeseci do 1. prosinca 2025. godine privremeno je oduzeto, što predstavljaprivremeno oduzetih vozila u posljednjih pet godina, odnosno od početka primjene odredbe iz članka 229. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (2020. = 2 oduzeta vozila, 2021. = 8, 2022. = 11, 2023. = 19, 2024. = 15), izvijestili su iz policije.Na području cijele Policijske uprave osječko-baranjske samo ove godine privremeno je oduzeto ukupnoiz policije podsjećaju, vozilo kojim je vozač upravljao privremeno se oduzima do donošenja odluke o prekršaju ako je vozač već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za najteže prometne prekršaje.- prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,- vožnja u suprotnom smjeru na brzim cestama i autocestama,- namjeran prolazak kroz crveno svjetlo,- odbijanje ispitivanja na prisutnost alkohola te droga i lijekova,- upravljanje s više od 1,5 g/kg alkohola u krvi,- upravljanje dok je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova,- upravljanje vozilom nakon što je vozač prethodno isključen iz prometa ili mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola.- 23 su osobna automobila,- 4 teretna automobila,- 1 moped.Sva vozila su privremeno oduzeta u slučajevima, odnosno višestrukog ponavljanja najtežih oblika prometnih prekršaja.- osam vozila trajno oduzeto,- dva vozila su vraćena vlasnicima,- dok su ostali sudski postupci još uvijek u tijeku.Trajno oduzeta vozila postala suPolicija će nastaviti pojačano nadzirati promet i tijekom prosinca, Posebno tijekom povećanog gužvi u vrijeme blagdana.kažu iz policije.