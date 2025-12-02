Ukrcajte se u Advent express i otkrijte prosinačku čaroliju u Portanovi
02.12.2025. 19:10
Ukrcajte se u Portanova Advent Express - blagdansko putovanje koje donosi darove svaki dan. Blagdanska čarolija u Portanovi ove godine stiže u potpuno novom, posebnom izdanju – Portanova Advent Express kreće na svoje prvo veliko putovanje! Riječ je o blagdanskom vlakiću koji kroz 24 adventske stanice donosi 24 nagrade, a sudjelovanje je jednostavno i zabavno.
Dovoljno je obaviti kupovinu u Portanovi, preuzeti kupon na Info pultu uz predočenje računa, ispuniti ga i ubaciti u adventski koferčić. Svaki dan, od 1. do 24. prosinca, Advent Express zaustavlja se pred drugom trgovinom – sponzorom dana, koja daruje novog sretnog dobitnika.
Ukrcajte se u Portanova Advent Express i svakoga dana putujte prema novim iznenađenjima i poklonima koji vam samo mogu uljepšati blagdane.
Portastična srijeda – sutra! Nakon Black Friday vikenda, popusti u Portanovi se nastavljaju! Portastična srijeda, 3. prosinca, idealna je prilika za raniju kupovinu blagdanskih darova i izbjegavanje predblagdanskih gužvi. Sve posebne ponude i popuste koje su trgovine pripremile za ovu Portastičnu srijedu provjerite ovdje.
Sveti Nikola stiže u Portanovu – vlakom Advent Expressa. Portanova Advent Express ima i posebnog putnika – svetog Nikolu! U subotu, 6. prosinca, vlak će se zaustaviti na adventskoj stanici ispred trgovine Galileo, a sa sobom vozi i svetoga Nikolu. A on nosi pregršt koferčića ispunjenih slatkim nagradama za najmlađe. Dođite u Portanovu od 16 do 18 sati i započnite svoju blagdansku priču na najčarobnijoj stanici u gradu.
Radno vrijeme u prosincu. Prosinačke nedjelje u Portanovi ponovno su radne! Ove nedjelje, 7. prosinca – kao i svih ostalih nedjelja u prosincu – sve trgovine i ugostiteljski objekti bit će otvoreni. Kako biste obavili blagdansku kupovinu na vrijeme i izbjegli gužve, iskoristite prvu adventsku nedjelju za ugodan shopping u blagdanskom ozračju.
Portanova poziva sve posjetitelje da se pridruže blagdanskoj čaroliji, ukrcaju u Advent Express i uživaju u prosincu ispunjenom darovima, zabavom i posebnim trenucima. Vidimo se!
Dovoljno je obaviti kupovinu u Portanovi, preuzeti kupon na Info pultu uz predočenje računa, ispuniti ga i ubaciti u adventski koferčić. Svaki dan, od 1. do 24. prosinca, Advent Express zaustavlja se pred drugom trgovinom – sponzorom dana, koja daruje novog sretnog dobitnika.
Ukrcajte se u Portanova Advent Express i svakoga dana putujte prema novim iznenađenjima i poklonima koji vam samo mogu uljepšati blagdane.
Portastična srijeda – sutra! Nakon Black Friday vikenda, popusti u Portanovi se nastavljaju! Portastična srijeda, 3. prosinca, idealna je prilika za raniju kupovinu blagdanskih darova i izbjegavanje predblagdanskih gužvi. Sve posebne ponude i popuste koje su trgovine pripremile za ovu Portastičnu srijedu provjerite ovdje.
Sveti Nikola stiže u Portanovu – vlakom Advent Expressa. Portanova Advent Express ima i posebnog putnika – svetog Nikolu! U subotu, 6. prosinca, vlak će se zaustaviti na adventskoj stanici ispred trgovine Galileo, a sa sobom vozi i svetoga Nikolu. A on nosi pregršt koferčića ispunjenih slatkim nagradama za najmlađe. Dođite u Portanovu od 16 do 18 sati i započnite svoju blagdansku priču na najčarobnijoj stanici u gradu.
Radno vrijeme u prosincu. Prosinačke nedjelje u Portanovi ponovno su radne! Ove nedjelje, 7. prosinca – kao i svih ostalih nedjelja u prosincu – sve trgovine i ugostiteljski objekti bit će otvoreni. Kako biste obavili blagdansku kupovinu na vrijeme i izbjegli gužve, iskoristite prvu adventsku nedjelju za ugodan shopping u blagdanskom ozračju.
Portanova poziva sve posjetitelje da se pridruže blagdanskoj čaroliji, ukrcaju u Advent Express i uživaju u prosincu ispunjenom darovima, zabavom i posebnim trenucima. Vidimo se!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)