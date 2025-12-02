Udruga Aktivni umirovljenici obilježila Dan grada trodnevnim turnirom i druženjem
02.12.2025. 11:34
Udruga Aktivni umirovljenici Osijek proslavila je Dan grada trodnevnim sportsko-rekreativnim turnirom, koji je okupio velik broj sudionika u belotu, pikadu i visećoj kuglani. Završnica je obilježena svečanom podjelom medalja najboljima te druženjem uz tradicionalni grah.
Dodjeli je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je čestitao sudionicima i pohvalio rad udruge. Podsjetio je na gradske mjere za poboljšanje kvalitete života starijih sugrađana, uključujući besplatan javni prijevoz za umirovljenike, povećane božićnice te viši cenzus od 520 eura, plesnjaka i besplatnih izleta. Istaknuo je i da će Grad razmotriti mogućnosti pronalaska većeg prostora za dnevni boravak udruge.
Predsjednica udruge Jelena Dodig, naglasila je da je turnir protekao u natjecateljskom i veselom ozračju te da je obilježavanje Dana grada posebna prigoda za zajedništvo. Zahvalila je Gradu na podršci te istaknula važnost suradnje s drugim udrugama i fakultetima, koja članovima omogućuje bogatiji društveni i rekreativni život.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)