Tekst i foto: Osijek.hr

proslavila jetrodnevnim, koji je okupio velik broj sudionika u. Završnica je obilježena svečanom podjelom medalja najboljima te druženjem uz tradicionalni grah.Dodjeli je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Osijekakoji je čestitao sudionicima i pohvalio rad udruge. Podsjetio je na gradske mjere zastarijih sugrađana, uključujući besplatan javni prijevoz za umirovljenike, povećane božićnice te viši cenzus od 520 eura, plesnjaka i besplatnih izleta. Istaknuo je i da će Grad razmotriti mogućnosti pronalaska većeg prostora za dnevni boravak udruge.Predsjednica udruge, naglasila je da je turnir protekao u natjecateljskom i veselom ozračju te da je obilježavanje Dana gradaza zajedništvo. Zahvalila je Gradu na podršci te istaknula važnost suradnje s drugim udrugama i fakultetima, koja članovima omogućuje bogatiji društveni i rekreativni život.