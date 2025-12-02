Šahovski dom Zrinjevac

Foto: OŠS

ugostio jekoji su nastupili nau organizacijiIgralo se švicarskim sustavom 7 kola rapid tempom 20 minuta plus 10 sekundi po potezu. Kadeti su bili podijeljeni u dvije skupine mlađi do 12 godina i stariji do 16 godina na mješovitim turnirima za kadete i kadetkinje..Nastupilo jeiz tri šahovska kluba. Najviše uspjeha među starijim kadetima imao jeiz šahovskog kluba Damin gambit sa 6,5 bodova. Drugi je bio njegov bratsa 6 bodova, a trećis 4,5.Kod starijih kadetkinja prvo mjesto osvojila jeiz šahovskog kluba Višnjevac, drugo mjesto pripalo je, a treće. Kod mlađih kadeta prvak je postaoiz šah kluba Višnjevac sa 6 bodova, drugi je bios 5,5 a trećis 5. Kod mlađih kadetkinja prvo mjesto osvojila ješahovski klub Višnjevac s 4.5 druga je bilas 4,5, a treće mjesto osvojila jes 4 boda.Osim šahovskih klubova Višnjevac i Damin gambit sudjelovali su i mladi šahisti ŠK Ferit. Sudili su mladi šahovski suci:Nagrade mladim šahistima uručio jepredsjednik Osječkog šahovskog saveza.