Mladi šahisti zasjali na kadetskom prvenstvu Osijeka
02.12.2025. 10:15
Šahovski dom Zrinjevac ugostio je mlade šahiste koji su nastupili na kadetskom prvenstvu grada Osijeka u organizaciji Osječkog šahovskog saveza.
Igralo se švicarskim sustavom 7 kola rapid tempom 20 minuta plus 10 sekundi po potezu. Kadeti su bili podijeljeni u dvije skupine mlađi do 12 godina i stariji do 16 godina na mješovitim turnirima za kadete i kadetkinje..
Nastupilo je 38 kadeta iz tri šahovska kluba. Najviše uspjeha među starijim kadetima imao je Dominik Brleković iz šahovskog kluba Damin gambit sa 6,5 bodova. Drugi je bio njegov brat Grgur Brleković sa 6 bodova, a treći Borna Delaš s 4,5.
Kod starijih kadetkinja prvo mjesto osvojila je Ana Horvat iz šahovskog kluba Višnjevac, drugo mjesto pripalo je Dei Vukoja, a treće Heleni Kosina. Kod mlađih kadeta prvak je postao Fran Guljaš iz šah kluba Višnjevac sa 6 bodova, drugi je bio Dario Ubrekić s 5,5 a treći Mateo Vučićki s 5. Kod mlađih kadetkinja prvo mjesto osvojila je Mila Jurčević šahovski klub Višnjevac s 4.5 druga je bila Antonija Šišić s 4,5, a treće mjesto osvojila je Laura Horvat s 4 boda.
Osim šahovskih klubova Višnjevac i Damin gambit sudjelovali su i mladi šahisti ŠK Ferit. Sudili su mladi šahovski suci: Zvonimir Trepšić i Svea Buchwald.
Nagrade mladim šahistima uručio je Zvonko Horvat predsjednik Osječkog šahovskog saveza.
Foto: OŠS
