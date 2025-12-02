29. Christmas tournament

363 natjecatelja

Ukrajine, Njemačke, Austrije, Slovačke, Maroka, Slovenije, Sierra Leone, Španjolske, Švedske, Češke i Hrvatske

Taekwondo klub „Osijek“

Tia Ahmetović

Petra Žaper

Matej Maršo

Dea Marković

Tia Ahmetović

Stefan Victoriom

Stepanke Frausove

srebrnom medaljom

Matej Maršo

Ionnis Bitsisa

Petra Žaper

Marhayta Kholodniak

brončanu medalju

Dea Marković

Iris Leinholz

brončanu medalju.

Foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda u Pelhřimovu u Češkoj, održan je međunarodni turnir „“. Na turniru je bilo prisutno oko, iz 47 kluba i 11 zemalja:. Natjecanje se odvijalo u borbama u svim uzrastima: vrtićanci, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.nastupio je s 4 člana: u borbama kadetkinja(-41kg), juniorka(-63kg), junior(-59kg) i seniorka(-53kg).Prvog dana turnira kadetkinjanakon pobjede nad domaćom predstavnicom, u polufinalu 2:0 (12:0; 4:3), u finalu gubi u ujednačenoj borbi od druge Češke predstavnice2:1 (7:3 ;0:6 ; 7:7 elektronski sustav je prepoznao Čehinju kao pobjednicu radi jednog više kontakata s oklopom od Tie) tako se morala zadovoljitiDrugog dana juniorgubi u borbi za medalju od Grka2:0 (12:0 ; 12:0) a juniorkau borbi za finale od Čehinje2:0 (4:3; 13:1) i tako osvajaSeniorkaponavlja Petrin rezultat izgubivši od Austrijanke2:0 (3:0; 9:i osvaja