Osječani uspješni u Češkoj: Ahmetović srebrna, Žaper i Marković brončane
02.12.2025. 9:13
Proteklog vikenda u Pelhřimovu u Češkoj, održan je međunarodni turnir „29. Christmas tournament“. Na turniru je bilo prisutno oko 363 natjecatelja, iz 47 kluba i 11 zemalja: Ukrajine, Njemačke, Austrije, Slovačke, Maroka, Slovenije, Sierra Leone, Španjolske, Švedske, Češke i Hrvatske. Natjecanje se odvijalo u borbama u svim uzrastima: vrtićanci, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.
Taekwondo klub „Osijek“ nastupio je s 4 člana: u borbama kadetkinja Tia Ahmetović (-41kg), juniorka Petra Žaper (-63kg), junior Matej Maršo (-59kg) i seniorka Dea Marković (-53kg).
Prvog dana turnira kadetkinja Tia Ahmetović nakon pobjede nad domaćom predstavnicom Stefan Victoriom, u polufinalu 2:0 (12:0; 4:3), u finalu gubi u ujednačenoj borbi od druge Češke predstavnice Stepanke Frausove 2:1 (7:3 ;0:6 ; 7:7 elektronski sustav je prepoznao Čehinju kao pobjednicu radi jednog više kontakata s oklopom od Tie) tako se morala zadovoljiti srebrnom medaljom.
Drugog dana junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju od Grka Ionnis Bitsisa 2:0 (12:0 ; 12:0) a juniorka Petra Žaper u borbi za finale od Čehinje Marhayta Kholodniak 2:0 (4:3; 13:1) i tako osvaja brončanu medalju.
Seniorka Dea Marković ponavlja Petrin rezultat izgubivši od Austrijanke Iris Leinholz 2:0 (3:0; 9: i osvaja brončanu medalju.
Foto: Taekwondo klub Osijek
Taekwondo klub „Osijek“ nastupio je s 4 člana: u borbama kadetkinja Tia Ahmetović (-41kg), juniorka Petra Žaper (-63kg), junior Matej Maršo (-59kg) i seniorka Dea Marković (-53kg).
Prvog dana turnira kadetkinja Tia Ahmetović nakon pobjede nad domaćom predstavnicom Stefan Victoriom, u polufinalu 2:0 (12:0; 4:3), u finalu gubi u ujednačenoj borbi od druge Češke predstavnice Stepanke Frausove 2:1 (7:3 ;0:6 ; 7:7 elektronski sustav je prepoznao Čehinju kao pobjednicu radi jednog više kontakata s oklopom od Tie) tako se morala zadovoljiti srebrnom medaljom.
Drugog dana junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju od Grka Ionnis Bitsisa 2:0 (12:0 ; 12:0) a juniorka Petra Žaper u borbi za finale od Čehinje Marhayta Kholodniak 2:0 (4:3; 13:1) i tako osvaja brončanu medalju.
Seniorka Dea Marković ponavlja Petrin rezultat izgubivši od Austrijanke Iris Leinholz 2:0 (3:0; 9: i osvaja brončanu medalju.
Foto: Taekwondo klub Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)