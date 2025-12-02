Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u Pelhřimovu u Češkoj, održan je međunarodni turnir „29. Christmas tournament“. Na turniru je bilo prisutno oko 363 natjecatelja, iz 47 kluba i 11 zemalja: Ukrajine, Njemačke, Austrije, Slovačke, Maroka, Slovenije, Sierra Leone, Španjolske, Švedske, Češke i Hrvatske. Natjecanje se odvijalo u borbama u svim uzrastima: vrtićanci, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.

Taekwondo klub „Osijek“ nastupio je s 4 člana: u borbama kadetkinja Tia Ahmetović (-41kg), juniorka Petra Žaper (-63kg), junior Matej Maršo (-59kg) i seniorka Dea Marković (-53kg).

Prvog dana turnira kadetkinja Tia Ahmetović nakon pobjede nad domaćom predstavnicom Stefan Victoriom, u polufinalu 2:0 (12:0; 4:3), u finalu gubi u ujednačenoj borbi od druge Češke predstavnice Stepanke Frausove 2:1 (7:3 ;0:6 ; 7:7 elektronski sustav je prepoznao Čehinju kao pobjednicu radi jednog više kontakata s oklopom od Tie) tako se morala zadovoljiti srebrnom medaljom.

Drugog dana junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju od Grka Ionnis Bitsisa 2:0 (12:0 ; 12:0) a juniorka Petra Žaper u borbi za finale od Čehinje Marhayta Kholodniak 2:0 (4:3; 13:1) i tako osvaja brončanu medalju.

Seniorka Dea Marković ponavlja Petrin rezultat izgubivši od Austrijanke Iris Leinholz 2:0 (3:0; 9:Cool i osvaja brončanu medalju.


Foto: Taekwondo klub Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Zlatni retriver PR...
Štenci Zlatnog Retrive...
Američka Akita žen...
Na prodaju žensko šten...
Doberman p...
Štenci iz odgajivacnic...
Prodajem preslatke...
Prodajem preslatke kuc...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:135

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa