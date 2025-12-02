Servisne informacije [2. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
02.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno na Jadranu i uz njega uz povremenu kišu. Prema večeri kiše može biti i na sjeveru unutrašnjosti. Ujutro ponegdje na kopnu magla. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:30 sati - Lastovska 44, 44/a, 44/b, 46-48 par, 48/b, 50-62 par
od 8:00 do 14:00 sati - Istočno predgrađe 49, Južno predgrađe 5/a, 17
od 8:30 do 11:30 sati - Zrmanjska 26/a, 28-52 par, 27-65 nep, 65/b, 67-73 nep
Antunovac
od 8 :00 do 11:00 sati - Floršić pustara 1-3 nep, Ulica Hrvatske Republike 74, 108-114 par, 89, 97, 101-107 nep, 113
Čepin
od 10:30 do 12:00 sati - Dravska 2-8 par, 8/a, 1-3 nep, 7, Kralja Tomislava 124-148 par, 123-149 nep, Kupska 2-12 par, 1-25 nep, sSavska 2, 1-3 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]
Događaji:
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Osijek - grad koji živi, slavi i spaja sve generacije
- Škola stranih jezika u Učilištu: besplatne radionice ususret Danu grada
- Dom za starije i nemoćne Osijek: Radionica "Ulicama moga Osijeka"
- Projekt "ORG – Osječka radionica grafike 2025."
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
