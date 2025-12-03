Navala u Portanovi: Stižu neotvoreni paketi prepuni iznenađenja!
03.12.2025. 9:30
Što se događa s paketima koji nikada ne stignu na svoje odredište? Upravo to možeš saznati od 8. do 13. prosinca u Portanovi Osijek, gdje Mystery Lux donosi iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa – uživo i bez spoilera.
Mystery Lux po prvi put dolazi u Hrvatsku, nakon iznimno posjećenih događaja u Luksemburgu. Tisuće posjetitelja već su sudjelovale u otvaranju tajanstvenih paketa, a sada je red na Osijeku.
Što je Mystery Lux?
Mystery Lux donosi neisporučene pakete. Nitko ne zna što je unutra dok se paket ne otvori. Ono što dobiješ - tvoje je. Svaki paket je priča, rizik, sreća i adrenalinski trenutak otkrivanja.
Paketi se kupuju prema težini. Vrijednost sadržaja može biti vrlo različita – od gadgeta i kućanskih uređaja, do modnih dodataka, igračaka i potpuno neočekivanih stvari. Svaki paket je šansa za „ulov godine“.
Tajanstveni paketi koji su osvojili Europu
Nakon velikog uspjeha u Luksemburgu, gdje su se paketi rasprodali u rekordnom roku, Mystery Lux širi svoje iskustvo i na druga tržišta.
Osijek je prva hrvatska destinacija ovog jedinstvenog koncepta koji spaja misterij, zabavu i luksuzno iskustvo otkrivanja.
Kada i gdje?
- Portanova Osijek
- 8. – 13. prosinca 2025.
- 8.12. Od 12h do 21h, ostale dane od 10h do 21h
Zašto ne smiješ propustiti Mystery Lux?
Ovdje ne gledaš katalog. Nema algoritma, nema predikcije. Samo ti i trenutak otvaranja. Ako voliš osjećaj otkrivanja - ovo je iskustvo koje se pamti.
U svijetu gdje je sve unaprijed poznato, rijetko je naići na trenutak čistog iznenađenja. Mystery Lux vraća taj osjećaj.
Dođi, biraj, otvori. I uživaj u trenutku. Zabilježi datum i pozovi ekipu - najbolja iznenađenja su ona koja se dijele.
Sve informacije i novosti o događaju možeš pratiti na mysterylux.official..
Mystery Lux jer nikad ne znaš što te čeka.
