Znanstvena čarolija prosinca: Novi ciklus radionica za male istraživače i istraživačice
01.12.2025. 18:23
Nakon dinamičnog i razigranog studenog, projekt „Priče iz STEM-a“ u prosincu nastavlja stvarati čaroliju znanosti, igre i učenja. Posljednji mjesec u godini donosi nove radionice koje mališane i mališanke (4 –10 godina) vode u istraživanje zdravlja, emocija i tehnologije. Sve to kroz aktivnosti koje potiču radoznalost, samopouzdanje i kritičko razmišljanje.
Znanost u službi zdravlja, emocija i razvoja
Prosinačke radionice donose raznovrsne teme koje djecu uvode u svijet brige o sebi i okolini. Najmlađi će imati priliku naučiti zašto su odmor i spavanje važni za rast i učenje, što znači emocionalno zdravlje, kako pravilno brinuti o zdravlju zubi te na koji način pravilna prehrana pomaže tijelu da bude snažno i aktivno.
U školama, programi postaju još izazovniji: učenici i učenice će jačati svoje mentalne vještine kroz Bodybuilding for brainbuilding, učiti o fokusu i koordinaciji kroz Braingym te zakoračiti u digitalni svijet kroz prve korake kodiranja.
Sve radionice vode učitelji i učiteljice s bogatim iskustvom i preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji znaju kako spojiti učenje, igru i maštu u jedinstveno iskustvo koje nadahnjuje.
Kalendar radionica za prosinac 2025.
Kako bi roditelji i svi zainteresirani lakše isplanirali sudjelovanje, objavljen je kalendar radionica za prosinac, koji uključuje sve termine, lokacije i teme radionica širom Osječko-baranjske županije. Osmišljene da potaknu znatiželju i pruže djeci novo iskustvo, prosinačke aktivnosti pravi su način da se godina završi stvaranjem, istraživanjem i novim spoznajama.
Osim radionica, sudjelujemo i na Tinkinom božićnom sajmu koji će se održati 5. prosinca 2025. 15:00 do 18:00 u OŠ „Tin Ujević“ (Opatijska 46, Osijek). Dođite do našeg štanda i pogledajte što smo vam zanimljivo pripremili!
Pogledajte kalendar i pridružite nam se.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+ Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
