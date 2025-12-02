239 svjećica za Osijek: Grad slavi s građanima svih generacija
02.12.2025. 8:00
Utorak, 2. prosinca bit će u znaku grada Osijeka, jer on danas slavi 239. rođendan!
Grad Osijek i ove će godine obilježiti svoj Dan grada bogatim i raznovrsnim programom koji se održava od 26. studenoga do 3. prosinca 2025. Građane očekuju brojna sportska natjecanja, kulturni događaji, humanitarne inicijative te besplatni sadržaji koji obuhvaćaju sve generacije. Program uključuje više od trideset aktivnosti raspoređenih na različitim gradskim lokacijama.
Dan grada obilježit će danas tradicionalna budnica u Tvrđi u izvedbi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog i glazbenog društva Zrinski te donošenje cvijeća na oltar Gospe Osječke u Franjevačkom samostanu. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u Domu za starije i nemoćne organizira radionicu „Ulicama moga Osijeka“, a u dvorani „Franjo Krežma“ bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća. Tijekom dana građani će moći sudjelovati u bowling programu u Portanovi i posjetiti kuglački turnir na Pampasu, dok će večer obilježiti Lampionada u Staroj pekari te koncert grupe Vigor na Trgu Svetog Trojstva.
Uz cjelodnevni zabavno-sportski program, građanima su 2. prosinca osigurani i brojni besplatni sadržaji. Ulaz u ZOO vrt Osijek bit će slobodan, teniski tereni i kuglana Pampas dostupni bez naknade, a javni gradski prijevoz i vožnja Božićnim tramvajem bit će besplatni na svim linijama GPP-a. Gradska i sveučilišna knjižnica nudi i mogućnost besplatnog učlanjenja svim osobama rođenim na Dan grada.
Foto: Osijek031.com
