Foto: Osijek031.com

bit će u znaku, jer on danas slaviGrad Osijek i ove će godine obilježiti svojbogatim i raznovrsnim programom koji se održavaGrađane očekuju brojnakoji obuhvaćaju sve generacije. Program uključuje više odraspoređenih na različitim gradskim lokacijama.Dan grada obilježit će danas tradicionalnau Tvrđi u izvedbite donošenje cvijeća na oltar Gospe Osječke u Franjevačkom samostanu.organizira radionicu „“, a u dvorani „“ bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća. Tijekom dana građani će moći sudjelovati ui posjetitina, dok će večer obilježitiu Staroj pekari te koncert grupena Trgu Svetog Trojstva.Uz cjelodnevni zabavno-sportski program, građanima su 2. prosinca osigurani i brojni. Ulaz u ZOO vrt Osijek bit će slobodan, teniski tereni i kuglana Pampas dostupni bez naknade, a javni gradski prijevoz i vožnja Božićnim tramvajem bit će besplatni na svim linijama GPP-a. Gradska i sveučilišna knjižnica nudi i mogućnost besplatnog učlanjenja svim osobama rođenim na Dan grada.