Osječki zoološki vrt

deset

žaba iz Beča

8 godina

od 8 do 15 godina

Žutopruge žive

Crnozelene

Zbog jarkih boja obje vrste imaju vrlo malo neprijatelja — tek nekoliko zmija usuđuje se loviti ih. Možete ih vidjeti u našem terariju koji će vas sigurno oduševiti! Dođite ih upoznati

Foto: ZOO vrt Osijek

ima novog stanara, odnosno njiha! Riječ je o deset, 5 žutoprugih otrovnih žaba i 5 crnozelenih otrovnih žaba. Stare su oko godinu dana. Crnozelene žabe kod nas žive oko, a žutoprugeu vlažnim i tropskim šumama sjevera Južne Amerike. Mještani su nekad koristili njihov otrov za strelice, a znanstvenici danas proučavaju njihove kožne tvari jer bi mogle skrivati lijekove za neke bolesti!dolaze od južne Srednje do sjeverozapadne Južne Amerike, a ljudi su ih preselili i na Havaje. Žive uz potoke i jezerca, gdje rastu njihovi punoglavci. Spadaju među najotrovnije vodozemce, jer iz hrane skupljaju alkaloide u koži — ali u zatočeništvu, bez takve hrane, postaju neopasne., kažu iz ZOO-a.