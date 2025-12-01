Stiže 'eksplozija' boja: Crnozelene i žutopruge žabe u osječkom ZOO-u!
01.12.2025. 12:15
Osječki zoološki vrt ima novog stanara, odnosno njiha deset! Riječ je o deset žaba iz Beča, 5 žutoprugih otrovnih žaba i 5 crnozelenih otrovnih žaba. Stare su oko godinu dana. Crnozelene žabe kod nas žive oko 8 godina, a žutopruge od 8 do 15 godina.
Žutopruge žive u vlažnim i tropskim šumama sjevera Južne Amerike. Mještani su nekad koristili njihov otrov za strelice, a znanstvenici danas proučavaju njihove kožne tvari jer bi mogle skrivati lijekove za neke bolesti!
Crnozelene dolaze od južne Srednje do sjeverozapadne Južne Amerike, a ljudi su ih preselili i na Havaje. Žive uz potoke i jezerca, gdje rastu njihovi punoglavci. Spadaju među najotrovnije vodozemce, jer iz hrane skupljaju alkaloide u koži — ali u zatočeništvu, bez takve hrane, postaju neopasne.
Zbog jarkih boja obje vrste imaju vrlo malo neprijatelja — tek nekoliko zmija usuđuje se loviti ih. Možete ih vidjeti u našem terariju koji će vas sigurno oduševiti! Dođite ih upoznati, kažu iz ZOO-a.
Foto: ZOO vrt Osijek
