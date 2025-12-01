Prijave

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

zau školskoj godini 2025./2026. otvaraju se danas u podne u sustavui traju doKako potvrđuju iz NCVVO-a, pristupnici i dalje mogu prijaviti najviše, unatoč najavama ravnateljada bi se taj broj mogao smanjiti.Ljetni rok započinjeispitima manjinskih jezika, a do 26. lipnja maturante očekuje raspored ispunjen obaveznim i izbornim predmetima. U prvom tjednu pišu se, dok je sredina mjeseca rezervirana za obavezne ispite iz– 15. lipnja test i sažetak, a 16. lipnja esej. Slijede p. Završni tjedan donosite ispite iz25. lipnja i26. lipnja.Rezultati će biti objavljeni, prigovori se podnose, a konačni rezultati izlaze. Svjedodžbe će se dijeliti. Drugi rok mature održava se odIz NCVVO-a poručuju da novih probnih ispita ove godine, no dosadašnji ostaju dostupni na njihovim stranicama.