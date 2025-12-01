Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Prijave za ljetni rok državne mature u školskoj godini 2025./2026. otvaraju se danas u podne u sustavu Postani student i traju do 15. veljače 2026. Kako potvrđuju iz NCVVO-a, pristupnici i dalje mogu prijaviti najviše pet izbornih predmeta, unatoč najavama ravnatelja Vinka Filipovića da bi se taj broj mogao smanjiti.

Ljetni rok započinje 1. lipnja ispitima manjinskih jezika, a do 26. lipnja maturante očekuje raspored ispunjen obaveznim i izbornim predmetima. U prvom tjednu pišu se biologija i geografija, potom jezici i umjetnički predmeti, dok je sredina mjeseca rezervirana za obavezne ispite iz hrvatskog jezika – 15. lipnja test i sažetak, a 16. lipnja esej. Slijede politika i gospodarstvo, povijest, fizika, logika i engleski jezik. Završni tjedan donosi psihologiju, informatiku, kemiju, sociologiju te ispite iz matematike 25. lipnja i glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike 26. lipnja.

Rezultati će biti objavljeni 8. srpnja, prigovori se podnose 10. srpnja, a konačni rezultati izlaze 15. srpnja. Svjedodžbe će se dijeliti 17. srpnja. Drugi rok mature održava se od 19. kolovoza do 4. rujna 2026.

Iz NCVVO-a poručuju da novih probnih ispita ove godine neće biti, no dosadašnji ostaju dostupni na njihovim stranicama.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




