Vijesti::Communis
U Mecama je jučer oko 8.50 sati došlo do požara u obiteljskoj kući 78-godišnjakinje, koji se potom proširio na susjednu kuću u vlasništvu 39-godišnjakinje. U obje kuće urušilo se krovište, a unutrašnjost je opožarena, izvijestili su iz policije.

U požaru je ozlijede zadobila 78-godišnjakinja, a požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Darda.

Slijedi očevid.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


