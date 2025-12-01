Težak požar u Mecama: Jedna osoba ozlijeđena, dvije kuće opožarene
01.12.2025. 10:58
U Mecama je jučer oko 8.50 sati došlo do požara u obiteljskoj kući 78-godišnjakinje, koji se potom proširio na susjednu kuću u vlasništvu 39-godišnjakinje. U obje kuće urušilo se krovište, a unutrašnjost je opožarena, izvijestili su iz policije.
U požaru je ozlijede zadobila 78-godišnjakinja, a požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Darda.
Slijedi očevid.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
