Vijesti::Sport
Povodom Dana grada, Osijek je darovao svoje kilometre Odjelu za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju - KBC Osijek.

Naime, proteklog vikenda održana je humanitarna utrka “Osijek trči - I ti to možeš, daruj svoje kilometre” u organizaciji Igora Delača, a u suradnji s Gradom Osijekom, Zajednicom osječkog sporta, Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije, Gradskim savezom za sportsku rekreaciju "Sport za sve" Osijek.

Iako je bilo hladno i kišno vrijeme, trkače to nije zaustavilo. U utrci na deset kilometara prvi je ciljem prošao Vatroslav Haramustek (35.45 minuta), drugi je bio Mario Erdeg (38,21), a treći Hrvoje Tržić (38.19). U ženskoj konkurenciji u cilj su prve ušle Barbara Njirić (44.07), Edina Kormos (44.55), Vlasta Živković (45.50).

Sav prihod od startnina i donacija uplatit će se Odjelu za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju - KBC Osijek.

Cijelu galeriju fotografija možete pogledati ovdje.









Foto: Igor Miličić


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




