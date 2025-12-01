Dana grada

Osijek

Odjelu za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju - KBC Osijek

Osijek trči - I ti to možeš, daruj svoje kilometre

Igora Delača

Gradom Osijekom, Zajednicom osječkog sporta, Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije, Gradskim savezom za sportsku rekreaciju "Sport za sve" Osijek

hladno i kišno vrijeme

Vatroslav Haramustek

Mario Erdeg

Hrvoje Tržić

Barbara Njirić

Edina Kormos

Vlasta Živković

Foto: Igor Miličić