Pacijenti odlučili: Ovo su najbolji osječki doktori godine!
01.12.2025. 9:16
Pacijenti su odabrali! Dvanaestu godinu za redom portal Najdoktor.com prema glasovima pacijenata objavio popis najboljih doktora i doktorica u Hrvatskoj.
Tko su najbolji iz Osijeka?
Titulu najboljeg gastroenterologa odnio je Vladimir Borzan. Najbolji ginekolozi u Osijeku su Viktorija Mandić Petrović, Siniša Matković, Sabina Galić, Dimitrije Milojković i Andrijana Muller-Vranješ.
Nenad Koruga je najbolji neurokirurg, a Tea Mirošević Zubonja je najbolji neurolog.
Katica Mijatović odnijela je titulu najbolje u kategoriji nuklearna medicina. Najbolji pulmolog je Ivan Štefanac, a titula najboljeg ortodonta i ove godine ide u ruke Darka Pollaka.
Kada je riječ o obiteljskoj medicini, i tu je popis malo duži, a najbolji su: Tatjana Polgar Pavošević, Stela Roso Ljulj, Tatjana Vuletić-Vuica, Ana Birtić, Monika Jeđud, Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić. Najbolja pedijatrica u našem gradu je Jadranka Petrović-Schneider.
Osijek ima i najbolje stomatologe, a oni su: Josip Prpić, Jasmina Milić-Pavlov, Mirela Veselinović, Josip Čes.
Čestitamo osječkim doktorima i doktoricama!
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)