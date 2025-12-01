Pacijenti su odabrali

Vladimir Borzan

Viktorija Mandić Petrović, Siniša Matković, Sabina Galić, Dimitrije Milojković i Andrijana Muller-Vranješ

Nenad Koruga

Tea Mirošević Zubonja

Katica Mijatović

Ivan Štefanac

Darka Pollaka

Tatjana Polgar Pavošević, Stela Roso Ljulj, Tatjana Vuletić-Vuica, Ana Birtić, Monika Jeđud, Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić

Jadranka Petrović-Schneider.

Josip Prpić, Jasmina Milić-Pavlov, Mirela Veselinović, Josip Čes

! Dvanaestu godinu za redom portalprema glasovima pacijenata objavio popisu Hrvatskoj.Titulu najboljeg gastroenterologa odnio je. Najbolji ginekolozi u Osijeku suje najbolji neurokirurg, aje najbolji neurolog.odnijela je titulu najbolje u kategoriji nuklearna medicina. Najbolji pulmolog je, a titula najboljeg ortodonta i ove godine ide u rukeKada je riječ o obiteljskoj medicini, i tu je popis malo duži, a najbolji su:. Najbolja pedijatrica u našem gradu jeOsijek ima i najbolje stomatologe, a oni su:Čestitamo osječkim doktorima i doktoricama!