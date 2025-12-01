Veliki uspjeh u Zagrebu: dvije Lare iz KK Esseker putuju na Europsko prvenstvo
01.12.2025. 8:52
Ovaj vikend u Zagrebu je održan Zagreb kup koji je bio zadnji domaći bodovni turnir za izbor kadetske i juniorske reprezentacije za nastup na Europskom prvenstvu 2026. godine na Cipru.
Lara Jurčević i Lara Gudelj iz Karate kluba Esseker osigurale su nastup na Europskom prvenstvu 2026 u sastavu kata tima juniorki.
Lari Jurčević predstoji još nastup na youth ligi u Veneciji na kojem bi trebala potvrditi i svoj pojedinačni nastup u sastavu reprezentacije Hrvatske.
Paula Šviglin je u kategoriji kadetkinja osvojila 3. mjesto te se ovim rezultatom svrstala među tri najbolje plasirane kadetkinje u ukupnom poretku izbornog programa te i njoj nastup na predstojećoj youth ligi idući tjedan svakako značajan.
2. mjesto je osvojio Kata tim mlađih kadetkinja što je dobar rezultat pred predstojeće Prvenstvo Hrvatske.
U ekipi su nastupile Katja Kenjereš, Anja Stanojevljević, Elena Baranić.
Katja Kenjereš je u pojedinačnom nastupu prošla dva kruga te izgubila u polufinalu i na kraju ostala na korak do medalje.
Foto: KK Esseker
Foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)