Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 7°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Dubrovačka 18/a, 20, 20/a, 22,24 , 25-29 nep, 29/a, 31
od 11:00 do 14:00 sati - Mlinska 1-9 nep, Ulica Šándora Petöfia 85, 85/a, 87, 87/a, 89-99 nep, 99/a, 101-105 nep, 105/a, 107

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]

Događaji:
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Osijek - grad koji živi, slavi i spaja sve generacije
- Škola stranih jezika u Učilištu: besplatne radionice ususret Danu grada
- Arheološki muzej Osijek: Otvorenje izložbe "Batina – Blago križa: Nalaz srebrnog novca iz vremena Prvog križarskog rata"

Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]



Objavio: Redakcija 031




Objektiv031

Osječka Tvrđa