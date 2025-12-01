Servisne informacije [1. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
01.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 7°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Dubrovačka 18/a, 20, 20/a, 22,24 , 25-29 nep, 29/a, 31
od 11:00 do 14:00 sati - Mlinska 1-9 nep, Ulica Šándora Petöfia 85, 85/a, 87, 87/a, 89-99 nep, 99/a, 101-105 nep, 105/a, 107
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]
Događaji:
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Osijek - grad koji živi, slavi i spaja sve generacije
- Škola stranih jezika u Učilištu: besplatne radionice ususret Danu grada
- Arheološki muzej Osijek: Otvorenje izložbe "Batina – Blago križa: Nalaz srebrnog novca iz vremena Prvog križarskog rata"
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
