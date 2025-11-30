[FOTO] Čarolija u Tvrđi: Advent otvoren uz glazbu, dobre želje i blagdanski sjaj
30.11.2025. 8:40
Počeo je Advent, najljepše vrijeme u godini.
I ove godine, u baroknoj Tvrđi počeo je Advent u Osijeku, zapravo mjesto odakle je sve i krenulo prije nekoliko godina. Možda u manjem “formatu”, ali opet, nekako čarobno.
Iako je cijeli dan bilo tmurno i uz kišu, vrijeme ipak nije pokvarilo doživljaj. Tvrđa je ponovno bila centar događanja.
U samo centru Tvrđe, na Trgu sv. Trojstva posjetitelji mogu pronaći nešto za sebe.. U blagdanskim kućicama ugostitelji u ponudi imaju fritule, palačinke, hamburgere, kobasice, koljenice s kiselim kupusom, a za one žedne tu su kućice s kavom, čajem, kuhanim vinom.. Ove godine tu je i kućica NK Osijeka, gdje možete kupiti novi kalendar za iduću godinu, privjeske, boce.. Tu je i kućica koja će se svidjeti, vjerujemo i nježnijem spolu, kućica s raznim nakitom, ali i kućica s rukotvorinama.
I ove godine u samom centru događanja nalazi se i Kupola dobrih želja u kojoj će posjetitelji ispisivati i slati dobre želje iz Osijeka u sve kutke svijeta u za to predviđen sandučić. Ovogodišnji Advent otvorio je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin i Danijela Martinović, a večeras u Tvrđi nastupala mlada Osječanka, Dora Vestić. Cijeli glazbeni program možete pronaći ovdje.
Za one nešto mlađe, ali i one koji se tako osjećaju, na staroj lokaciji, preko puta tvrđe, odnosno u Parku kralja Držislava postavljen je u tradicionalni dječji lunapark s ferris wheelom.
Osim u Tvrđi, u samom centru grada, na Trgu Ante Starčevića postavljena je blagdanska rasvjeta, ali i adventski vijenac podno konkatedrale sv. Petra i Pavla. Prvu adventsku svijeću večeras će upaliti đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
I za kraj, i ovaj Advent u Osijeku zaokružit će božićni tramvaj GPP-a, kao i popularno osječko klizalište.
No, već prve večeri, a već najavljeno, na Adventu smo zatekli i službenike Ministarstva financija, Carinske i Porezne uprave koji su obišli osječki Advent.
Foto: Osijek031.com
I ove godine, u baroknoj Tvrđi počeo je Advent u Osijeku, zapravo mjesto odakle je sve i krenulo prije nekoliko godina. Možda u manjem “formatu”, ali opet, nekako čarobno.
Iako je cijeli dan bilo tmurno i uz kišu, vrijeme ipak nije pokvarilo doživljaj. Tvrđa je ponovno bila centar događanja.
U samo centru Tvrđe, na Trgu sv. Trojstva posjetitelji mogu pronaći nešto za sebe.. U blagdanskim kućicama ugostitelji u ponudi imaju fritule, palačinke, hamburgere, kobasice, koljenice s kiselim kupusom, a za one žedne tu su kućice s kavom, čajem, kuhanim vinom.. Ove godine tu je i kućica NK Osijeka, gdje možete kupiti novi kalendar za iduću godinu, privjeske, boce.. Tu je i kućica koja će se svidjeti, vjerujemo i nježnijem spolu, kućica s raznim nakitom, ali i kućica s rukotvorinama.
I ove godine u samom centru događanja nalazi se i Kupola dobrih želja u kojoj će posjetitelji ispisivati i slati dobre želje iz Osijeka u sve kutke svijeta u za to predviđen sandučić. Ovogodišnji Advent otvorio je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin i Danijela Martinović, a večeras u Tvrđi nastupala mlada Osječanka, Dora Vestić. Cijeli glazbeni program možete pronaći ovdje.
Za one nešto mlađe, ali i one koji se tako osjećaju, na staroj lokaciji, preko puta tvrđe, odnosno u Parku kralja Držislava postavljen je u tradicionalni dječji lunapark s ferris wheelom.
Osim u Tvrđi, u samom centru grada, na Trgu Ante Starčevića postavljena je blagdanska rasvjeta, ali i adventski vijenac podno konkatedrale sv. Petra i Pavla. Prvu adventsku svijeću večeras će upaliti đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
I za kraj, i ovaj Advent u Osijeku zaokružit će božićni tramvaj GPP-a, kao i popularno osječko klizalište.
No, već prve večeri, a već najavljeno, na Adventu smo zatekli i službenike Ministarstva financija, Carinske i Porezne uprave koji su obišli osječki Advent.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)