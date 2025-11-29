Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U subotu, 6.12.2025. godine Moto klub Osijek organizira humanitarnu akciju Motomrazovi 2025.

Okupljanje je ispred prostorija MK Osijek (Sv. L.B. Mandića 172 – Športska zračna luka Čepin) u subotu 06.12.2025. godine oko 9,00 sati. Nakon toga planirano je sljedeće:
- po okupljanju oko 10,00 sati planiramo u organiziranom defileu krenuti do Doma za odgoj djece i mladeži (Vinkovačka 61) gdje će se predati pokloni za djecu Doma, a gdje se namjeravamo zadržati najkasnije do 10,45 sati
- zatim namjeravamo do Dječjeg doma Klasje (Zagrebačka ulica 5) gdje će se predati pokloni za djecu, a gdje se namjeravamo zadržati najkasnije do 11,45 sati
- zatim namjeravamo krenuti do Trga A. Starčevića gdje se planiramo zadržati u darivanju i
uveseljavanju djece a gdje je i kraj akcije.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Makaze za lim
Makaze za lim Koriste...
Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Štenci pomeranskog...
Imamo ih još 4. Svi su...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa