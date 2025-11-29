U subotu, 6.12.2025. godine Moto klub Osijek organizira humanitarnu akciju Motomrazovi 2025.Okupljanje je ispred prostorija MK Osijek (Sv. L.B. Mandića 172 – Športska zračna luka Čepin) u subotu 06.12.2025. godine oko 9,00 sati. Nakon toga planirano je sljedeće:- po okupljanju oko 10,00 sati planiramo u organiziranom defileu krenuti do Doma za odgoj djece i mladeži (Vinkovačka 61) gdje će se predati pokloni za djecu Doma, a gdje se namjeravamo zadržati najkasnije do 10,45 sati- zatim namjeravamo do Dječjeg doma Klasje (Zagrebačka ulica 5) gdje će se predati pokloni za djecu, a gdje se namjeravamo zadržati najkasnije do 11,45 sati- zatim namjeravamo krenuti do Trga A. Starčevića gdje se planiramo zadržati u darivanju iuveseljavanju djece a gdje je i kraj akcije.