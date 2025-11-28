Gradsko vijeće

227,6 milijuna eura

Ivan Radić

najvažnijem aktu

Izuzetno sam ponosan što smo danas donijeli najveći proračun u povijesti grada Osijeka u vrijednosti od 227,6 milijuna eura

veliku apsolutnu većinu

povlačenju sredstava

12 milijuna eura

45,36 milijuna eura

Zbog toga smo izuzetno sretni i mislim da svi koji smo radili na ovome možemo biti itekako ponosni

rastu prihoda

54.000 zaposlenih

To znači da imamo 4.797 više zaposlenih nego 2021. godine, a rast zaposlenosti očekujemo i u 2026. godini

kapitalne projekte

kupališta Copacabana, dovršetak biciklističkih staza u Višnjevcu, Josipovcu, Tenji i Huttlerovoj ulici, izgradnja nove tržnice i gradske knjižnice te revitalizacija parka Zrinjevac

obnovu sportske dvorane Zrinjevac.

predškolski odgoj

Nastavljamo i dalje ulagati u predškolski odgoj

Osnovne škole Vladimira Nazora

S ponosom možemo reći da su dvije već prošle, Osnovna škola Višnjevac i Osnovna škola Tenja

11.000 osoba[/b.



U grad je stigao i zadnji [b]niskopodni tramvaj

10 novih

preseljenja Remize

preseljenja Unikoma

priuštivo stanovanje

206 stanova

28 milijuna eura

3,4 milijuna eura

dviju važnih prometnica

1,6 milijuna eura

učeničkih i studentskih stipendija, financiranje vozačkih ispita za najbolje maturante

projekta pomoćnika u nastavi

850.000 eura

osam milijuna eura

obnova gradskih bazena

Uistinu puno projekata na koje smo ponosni i puno mjera koje nastavljamo provoditi. Zahvaljujem svima koji su radili na ovom rekordnom proračunu

Nastavit ćemo Osijek razvijati prema naprijed, u smjeru rasta i razvoja. Današnje izglasavanje rekordnog proračuna ide u prilog tome

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječkousvojilo je u srijedu na 4. sjednici rekordan proračun za 2026. godinu, težak, što je najveći proračun u povijesti grada.Gradonačelnik, obrazlažući prijedlog proračuna, istaknuo je kako je riječ oza iduću godinu te najvećem proračunu koji je Grad Osijek ikada donio.“, rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši svim vijećnicima koji su glasali. Naglasio je i kako je proračun podržalo 20 vijećnika, dok je pet bilo protiv, što, kako je rekao, predstavlja „“ za dokument koji je 33,6 milijuna eura veći od rebalansa proračuna za 2025. godinu.Govoreći o prihodovnoj strani proračuna, gradonačelnik je podsjetio na dugogodišnji kontinuitet Grada Osijeka uiz fondova Europske unije. Istaknuo je kako je 2022. bila najuspješnija godina spovučenih sredstava, dok se u proračunu za 2026. planira čakbespovratnih sredstava.“, rekao je.Gradonačelnik Radić naveo je kako je proračun temeljen i naod poreza na dohodak, daljnjem rastu zaposlenosti i korištenju alternativnih izvora financiranja. Usporedio je stanje na tržištu rada te naglasio da Osijek danas ima više od, dok ih je 2021., kada je preuzeo dužnost gradonačelnika, bilo oko 49.000.“, poručio je. Dodao je i da se Osijek nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj novijoj povijesti te da je jedan od vodećih gradova u povlačenju europskih sredstava.U nastavku izlaganja gradonačelnik se osvrnuo nakoji se planiraju financirati kroz ovaj proračun i projekcije za 2027. i 2028. godinu. Među njima je dovršetak, koja uključuje i potpunuPosebno je istaknuo ulaganja utijekom proteklog mandata, kada su izgrađena tri i nadograđena dva vrtića, upisan rekordan broj djece i zaposlen rekordan broj odgojiteljica.“, rekao je i najavio izgradnju dvaju novih vrtića – Bambija u Podravlju i vrtića Centar u Školskoj ulici – te dovršetak energetske obnove vrtića Krijesnica na Jugu 2 i Mačkamama na Bosutskom.Sljedeće razdoblje, najavio je, bit će obilježeno najvećim ulaganjem u osnovno školstvo u proteklih 30 do 40 godina. Planira se izgradnja potpuno noveu Retfali, izgradnja 13 novih školsko-sportskih dvorana te nadogradnja pet škola.“, izvijestio je gradonačelnik Radić, dodajući kako je cilj da sva osječka djeca pohađaju cjelodnevnu školu. Najavio je i izgradnju pilot-projekta centralne školske kuhinje na lijevoj obali Drave, vrijedne oko osam milijuna eura, iz koje će sva osječka djeca dobivati jednaku i kvalitetnu prehranu.Govoreći o javnom prijevozu, gradonačelnik je rekao kako se nastavlja s besplatnim prijevozom umirovljenika, kojeg koristi okoiz prethodne nabave, a kroz okvirni sporazum s Ministarstvom osigurano je joškoji će početi pristizati iduće godine. U studenom sljedeće godine očekuje se i 19 novih električnih autobusa za GPP, uz puštanje u rad nove punionice.U tijeku su i projektina Zeleno Polje teu Industrijsku četvrt.Gradonačelnik Radić je među važnim projektima istaknuo i najveće ulaganje uu posljednjih tridesetak godina – izgradnjuna križanju Vinkovačke i Dunavske ulice, vrijednih, od čega država osigurava 25, a Grad Osijek. Kako je rekao, riječ je o povijesnom projektu s cijenama stanova nižima od tržišnih i rokom izgradnje od 540 dana.Planira se i izgradnja, Intrazonske prometnice od Ulice Sv. L. B. Mandića do Svilajske ulice te spojne ceste sjevernog i južnog traka Južne obilaznice (Bistrička ulica). Nakon uređenja šetnice u Donjem gradu, predviđeno je uređenje prometnih površina na Donjodravskoj obali, vrijedno. Planirana je izgradnja dodatnih parkirališta te uređenje brojnih javnih i prometnih površina u gradu.Najavio je nastavak, daljnju provedbute besplatnih radnih bilježnica i školskog pribora za sve osječke osnovnoškolce, za što je u proračunu osiguranoIzdvajanja za sport ostaju veća od, a završava se i prva temeljitanakon 28 godina, koji bi trebali biti otvoreni do 1. travnja.“, zaključio je gradonačelnik Radić, dodajući da ga posebno raduje što su građani potvrdili smjer razvoja grada i na izborima..“