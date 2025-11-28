Osječko Gradsko vijeće usvojilo rekordni proračun od 227,6 milijuna eura za 2026.
28.11.2025. 17:27
Osječko Gradsko vijeće usvojilo je u srijedu na 4. sjednici rekordan proračun za 2026. godinu, težak 227,6 milijuna eura, što je najveći proračun u povijesti grada.
Gradonačelnik Ivan Radić, obrazlažući prijedlog proračuna, istaknuo je kako je riječ o najvažnijem aktu za iduću godinu te najvećem proračunu koji je Grad Osijek ikada donio.
"Izuzetno sam ponosan što smo danas donijeli najveći proračun u povijesti grada Osijeka u vrijednosti od 227,6 milijuna eura“, rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši svim vijećnicima koji su glasali. Naglasio je i kako je proračun podržalo 20 vijećnika, dok je pet bilo protiv, što, kako je rekao, predstavlja „veliku apsolutnu većinu“ za dokument koji je 33,6 milijuna eura veći od rebalansa proračuna za 2025. godinu.
Govoreći o prihodovnoj strani proračuna, gradonačelnik je podsjetio na dugogodišnji kontinuitet Grada Osijeka u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Istaknuo je kako je 2022. bila najuspješnija godina s 12 milijuna eura povučenih sredstava, dok se u proračunu za 2026. planira čak 45,36 milijuna eura bespovratnih sredstava.
„Zbog toga smo izuzetno sretni i mislim da svi koji smo radili na ovome možemo biti itekako ponosni“, rekao je.
Gradonačelnik Radić naveo je kako je proračun temeljen i na rastu prihoda od poreza na dohodak, daljnjem rastu zaposlenosti i korištenju alternativnih izvora financiranja. Usporedio je stanje na tržištu rada te naglasio da Osijek danas ima više od 54.000 zaposlenih, dok ih je 2021., kada je preuzeo dužnost gradonačelnika, bilo oko 49.000.
„To znači da imamo 4.797 više zaposlenih nego 2021. godine, a rast zaposlenosti očekujemo i u 2026. godini“, poručio je. Dodao je i da se Osijek nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj novijoj povijesti te da je jedan od vodećih gradova u povlačenju europskih sredstava.
U nastavku izlaganja gradonačelnik se osvrnuo na kapitalne projekte koji se planiraju financirati kroz ovaj proračun i projekcije za 2027. i 2028. godinu. Među njima je dovršetak kupališta Copacabana, dovršetak biciklističkih staza u Višnjevcu, Josipovcu, Tenji i Huttlerovoj ulici, izgradnja nove tržnice i gradske knjižnice te revitalizacija parka Zrinjevac, koja uključuje i potpunu obnovu sportske dvorane Zrinjevac.
Posebno je istaknuo ulaganja u predškolski odgoj tijekom proteklog mandata, kada su izgrađena tri i nadograđena dva vrtića, upisan rekordan broj djece i zaposlen rekordan broj odgojiteljica.
„Nastavljamo i dalje ulagati u predškolski odgoj“, rekao je i najavio izgradnju dvaju novih vrtića – Bambija u Podravlju i vrtića Centar u Školskoj ulici – te dovršetak energetske obnove vrtića Krijesnica na Jugu 2 i Mačkamama na Bosutskom.
Sljedeće razdoblje, najavio je, bit će obilježeno najvećim ulaganjem u osnovno školstvo u proteklih 30 do 40 godina. Planira se izgradnja potpuno nove Osnovne škole Vladimira Nazora u Retfali, izgradnja 13 novih školsko-sportskih dvorana te nadogradnja pet škola.
„S ponosom možemo reći da su dvije već prošle, Osnovna škola Višnjevac i Osnovna škola Tenja“, izvijestio je gradonačelnik Radić, dodajući kako je cilj da sva osječka djeca pohađaju cjelodnevnu školu. Najavio je i izgradnju pilot-projekta centralne školske kuhinje na lijevoj obali Drave, vrijedne oko osam milijuna eura, iz koje će sva osječka djeca dobivati jednaku i kvalitetnu prehranu.
Govoreći o javnom prijevozu, gradonačelnik je rekao kako se nastavlja s besplatnim prijevozom umirovljenika, kojeg koristi oko 11.000 osoba[/b.
U grad je stigao i zadnji [b]niskopodni tramvaj iz prethodne nabave, a kroz okvirni sporazum s Ministarstvom osigurano je još 10 novih koji će početi pristizati iduće godine. U studenom sljedeće godine očekuje se i 19 novih električnih autobusa za GPP, uz puštanje u rad nove punionice.
U tijeku su i projekti preseljenja Remize na Zeleno Polje te preseljenja Unikoma u Industrijsku četvrt.
Gradonačelnik Radić je među važnim projektima istaknuo i najveće ulaganje u priuštivo stanovanje u posljednjih tridesetak godina – izgradnju 206 stanova na križanju Vinkovačke i Dunavske ulice, vrijednih 28 milijuna eura, od čega država osigurava 25, a Grad Osijek 3,4 milijuna eura. Kako je rekao, riječ je o povijesnom projektu s cijenama stanova nižima od tržišnih i rokom izgradnje od 540 dana.
Planira se i izgradnja dviju važnih prometnica, Intrazonske prometnice od Ulice Sv. L. B. Mandića do Svilajske ulice te spojne ceste sjevernog i južnog traka Južne obilaznice (Bistrička ulica). Nakon uređenja šetnice u Donjem gradu, predviđeno je uređenje prometnih površina na Donjodravskoj obali, vrijedno 1,6 milijuna eura. Planirana je izgradnja dodatnih parkirališta te uređenje brojnih javnih i prometnih površina u gradu.
Najavio je nastavak učeničkih i studentskih stipendija, financiranje vozačkih ispita za najbolje maturante, daljnju provedbu projekta pomoćnika u nastavi te besplatnih radnih bilježnica i školskog pribora za sve osječke osnovnoškolce, za što je u proračunu osigurano 850.000 eura.
Izdvajanja za sport ostaju veća od osam milijuna eura, a završava se i prva temeljita obnova gradskih bazena nakon 28 godina, koji bi trebali biti otvoreni do 1. travnja.
„Uistinu puno projekata na koje smo ponosni i puno mjera koje nastavljamo provoditi. Zahvaljujem svima koji su radili na ovom rekordnom proračunu“, zaključio je gradonačelnik Radić, dodajući da ga posebno raduje što su građani potvrdili smjer razvoja grada i na izborima.
„Nastavit ćemo Osijek razvijati prema naprijed, u smjeru rasta i razvoja. Današnje izglasavanje rekordnog proračuna ide u prilog tome.“
Tekst i foto: Osijek.hr
